Este miércoles se confirmó la llegada de André Jardine al Shabab Al Ahli, equipo de la ciudad de Dubái en los Emiratos Árabes Unidos. La noticia sorprendió a todos, después de que hace dos semanas el Club América estaba anunciando su salida oficial del Nido. Ahora pasará de ganar 1.7 millones de dólares a casi duplicar ese monto con su nuevo conjunto.

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¿Qué gana Jardine en el Shabab Al Ahli?

Cabe mencionar que el conjunto azulcrema siempre se ha considera como un equipo de mucha presión, no sólo futbolística, sino también mediática. Después de tres títulos de Liga MX con ellos, era normal que Jardine buscara un poco de tranquilidad a sus 46 años, por lo que va a una liga donde se puede ganar muy bien y poder conseguir un título.

Y es que sonó para varios clubes en México, pero ninguno fue lo suficiente con las oportunidades que tenía al fichar por este club. Ya que en el torneo reciente quedó en el segundo puesto de la tabla en la UAE Pro League y se clasificó a la AFC Champions League. Además lo llamativo además del estilo de vida es esta ciudad es el atractivo salario que percibiría.

¿Cuál sería su salario?

Aunque no se ha confirmado de manera oficial, Pauolo Sousa, el extécnico del Shabab tenía un salario que iba de los 2.5 a los 3.5 millones de dólares tomando en cuenta bonos o primas, por lo que es un aproximado de lo que podría ganar André Jardine en este equipo, lo cual es casi el doble de lo que percibía en el América.

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De acuerdo con la conversión en el conjunto azulcrema, Jardine ganaba poco más de 30 millones de pesos, mientras que ahora en el equipo de Dubái su salario estaría entre los 43 millones hasta los 60.6 millones de pesos, una cifra que se ve complicada que equipos nacionales pudieran cubrirle de manera anual para el brasileño.

En síntesis