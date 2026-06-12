Allan Saint-Maximin viene de tener grandes rendimientos en los últimos meses con el Lens, equipo que finalizó 2° en la Ligue 1.

Allan Saint-Maximin no cumplió con las expectativas que se generaron en su llegada al América y su paso por Coapa duró poco. Después de un semestre en Las Águilas, el francés tuvo un gran rendimiento en los últimos meses tras su fichaje por el Lens.

Publicidad

Sin embargo, a pesar de sus buenas actuaciones, Allan Saint-Maximin no renovó su contrato con el Lens y quedó como agente libre. Y en las últimas horas Fabrizio Romano reveló que el francés fichará por el Charlotte FC, actual equipo de la MLS.

De acuerdo a lo revelado por el periodista, Allan Saint-Maximin firmará un vínculo por tres temporadas con el conjunto de los Estados Unidos. El galo tiene tan solo 29 años y está por verse si logra adaptarse al país vecino porque en México le costó acostumbrarse.

¿A qué equipos mexicanos se enfrentará?

Allan Saint-Maximin volverá a enfrentar a equipos de la Liga MX debido a que Charlotte FC comparte un grupo de la Leagues Cup 2026 con Pumas, Atlas y Pachuca, por lo que a principios de agosto se verá nuevamente al francés en partidos en la región.

Publicidad

Allan Saint-Maximin en su paso por el Lens (@st_maximin)

La temporada de Allan Saint-Maximin por el Lens

El ex jugador del América viene de convertir 4 goles y de dar 3 asistencias en 13 encuentros disputados con el Lens. El conjunto galo finalizó 2° en la Ligue 1 y estuvo cerca de arrebatarle el título al París Saint-Germain ya que quedó a tan solo 6 puntos del campeón.

El ciclo de Allan Saint-Maximin en el América duró de agosto de 2025 hasta febrero de 2026. El extremo convirtió 3 goles y brindó 2 asistencias en 16 juegos con Las Águilas y el francés reconoció que le costó adaptarse al país principalmente por la altura. Después de su paso por Coapa, el galo vuelve al continente.

Publicidad

En síntesis