Allan Saint-Maximin no cumplió con las expectativas que se generaron en su llegada al América y su paso por Coapa duró poco. Después de un semestre en Las Águilas, el francés tuvo un gran rendimiento en los últimos meses tras su fichaje por el Lens.
Sin embargo, a pesar de sus buenas actuaciones, Allan Saint-Maximin no renovó su contrato con el Lens y quedó como agente libre. Y en las últimas horas Fabrizio Romano reveló que el francés fichará por el Charlotte FC, actual equipo de la MLS.
De acuerdo a lo revelado por el periodista, Allan Saint-Maximin firmará un vínculo por tres temporadas con el conjunto de los Estados Unidos. El galo tiene tan solo 29 años y está por verse si logra adaptarse al país vecino porque en México le costó acostumbrarse.
¿A qué equipos mexicanos se enfrentará?
Allan Saint-Maximin volverá a enfrentar a equipos de la Liga MX debido a que Charlotte FC comparte un grupo de la Leagues Cup 2026 con Pumas, Atlas y Pachuca, por lo que a principios de agosto se verá nuevamente al francés en partidos en la región.
Allan Saint-Maximin en su paso por el Lens (@st_maximin)
La temporada de Allan Saint-Maximin por el Lens
El ex jugador del América viene de convertir 4 goles y de dar 3 asistencias en 13 encuentros disputados con el Lens. El conjunto galo finalizó 2° en la Ligue 1 y estuvo cerca de arrebatarle el título al París Saint-Germain ya que quedó a tan solo 6 puntos del campeón.
El ciclo de Allan Saint-Maximin en el América duró de agosto de 2025 hasta febrero de 2026. El extremo convirtió 3 goles y brindó 2 asistencias en 16 juegos con Las Águilas y el francés reconoció que le costó adaptarse al país principalmente por la altura. Después de su paso por Coapa, el galo vuelve al continente.
En síntesis
- Allan Saint-Maximin firmará un contrato por tres temporadas con el Charlotte FC de la MLS tras quedar como agente libre.
- El extremo de 29 años jugará la Leagues Cup 2026, donde se enfrentará a tres clubes de la Liga MX: Pumas, Atlas y Pachuca.
- Su regreso al continente se da tras un breve paso por el club América entre 2025 y 2026, y una reciente etapa con el Lens en el futbol de Francia.