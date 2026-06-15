La Selección Mexicana volverá a tener un árbitro sudamericano para el partido ante Corea del Sur en el Estadio Akron.

México se enfrenta con Corea del Sur el próximo jueves 18 de junio en el Estadio Akron por la segunda jornada. Ambas selecciones ganaron su primer partido del Mundial 2026, por lo que es un encuentro clave pensando en el liderazgo del Grupo A.

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La FIFA confirmó la terna arbitral a falta de tres días para que inicie el juego: el silbante principal será el uruguayo Gustavo Tejera. El sudamericano aún no dirigió ningún partido de la Copa del Mundo, por lo que será el debut oficial del charrúa en el torneo.

El uruguayo es un árbitro relativamente joven de 38 años pero con mucha experiencia sobre todo a nivel sudamericano. Gustavo Tejera estuvo presente en 31 partidos de la Copa Libertadores por ejemplo y el encuentro más importante que dirigió fue Corinthians ante Racing Club en la semifinal de la Copa Sudamericana.

Gustavo Tejera, el árbitro uruguayo (Getty Images)

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Este será el debut del charrúa en una Copa del Mundo, por lo que será el partido más importante de su carrera como silbante. Gustavo Tejera ya dirigió una vez a México Sub-17 en el Mundial Sub-17 de 2023, cuando el Tri perdió por 5-0 con Senegal por los octavos de final del torneo.

Para los futbolistas del equipo de Javier Aguirre es positivo tener un árbitro sudamericano, no solo para platicar de mejor manera sino porque suelen convivir con partidos exigentes y de mucha tensión. Después de Wilton Sampaio ante Sudáfrica, ahora es el turno de un uruguayo.

Con la mira puesta en el desempeño del Tri, los apostadores mexicanos revisan las tendencias de las apuestas mundial para aprovechar los mejores momios.

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La terna arbitral completa de México vs. Corea del Sur

Árbitro principal: Gustavo Tejera

Asistente 1: Carlos Barreiro

Asistente 2: Nicolás Taran

Cuarto árbitro: Andrés Rojas (Colombia)

Quinto árbitro: Alexander Guzmán (Colombia)

En síntesis