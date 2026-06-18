Qué pasa si México pierde, empata o gana contra Corea del Sur en el Mundial 2026

El panorama para México es muy alentador, pero una derrota puede arruinar lo que sería una segunda jornada ideal para los de Javier Aguirre.

Después del debut con victoria 2-0 frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca de CDMX, la Selección Mexicana afronta su segunda prueba en esta Copa del Mundo 2026. Su próximo rival es Corea del Sur: los dirigidos por Javier Aguirre se medirán contra los asiáticos HOY jueves 18 de junio, desde las 19:00 (hora local) en el Estadio Akron de Guadalajara, habitual casa de las Chivas.

Publicidad

Sin César Montes, suspendido por una roja directa que le propinó al árbitro brasilero Wilton Sampaio en el debut, los aztecas se apoyarán en los mismos nombres que consiguieron el triunfo contra los africanos. Julián Quiñones y Raúl Jiménez, goleadores de la nación hasta el momento, serán las cartas de ataque.

¿Qué pasa si México gana contra Corea del Sur?

El Tri tiene una chance inmejorable de ganar, de forma anticipada, el Grupo A. Con la igualdad 1-1 entre República Checa y Sudáfrica en Atlanta, un triunfo del combinado azteca asegura la clasificación en el primer lugar de la tabla. De esa forma, disputaría los 16avos de Final en Ciudad de México y tendría la posibilidad de descansar a sus habituales titulares en la última jornada. Escenario ideal.

Publicidad

Los dirigidos por Javier Aguirre llegarían a 6 puntos y, teniendo en cuenta la reglamentación del desempate olímpico, ya no podrían ser alcanzados por ninguno de sus tres contrincantes en la zona. Una derrota ante los europeos, en la última fecha, no cambiaría la condición de su clasificación a la siguiente ronda.

¿Qué pasa si México empata contra Corea del Sur?

Una igualdad mantiene a México en el primer lugar, por encima de Corea del Sur gracias a la diferencia de gol marcada en su primer partido contra Sudáfrica. En ese caso, los dirigidos por Javier Aguirre tendrían la clasificación a 16avos de Final muy cerca, pero todavía deberían luchar por conseguir la mejor colocación que les permita ser locales en CDMX para dicha instancia eliminatoria.

¿Qué pasa si México pierde contra Corea del Sur?

Corea del Sur clasificará como líder del Grupo A, jugando 16avos de Final en el Estadio Azteca. Los dirigidos por Javier Aguirre tendrán que esperar a la última fecha, contra República Checa, para buscar su boleto a la siguiente instancia, pero sabiendo que deberán seguir su camino en el Mundial 2026 en Estados Unidos.

Publicidad

En síntesis