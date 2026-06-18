El Tri y los Tigres del Oriente se enfrentan por la primera jornada del certamen internacional en Norteamérica.

En el marco de la Jornada 2 del Grupo A de la Copa del Mundo 2026, México y Corea del Sur se enfrentan este jueves 18 de junio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de la ciudad de Gusdalajara. Ambos equipos van por la victoria tras estrenarse con un triunfo.

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Del lado del equipo a cargo de Javier Aguirre, viene de un buen inicio en el certamen internacional tras vencer 2-0 en el debut de la zona a Sudáfrica con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Ahora, el Tri irá por el triunfo para sellar su clasificación a 16avos de Final.

Los hombres dirigidos por Hong Myung-bo también vienen de ganar pero por 2-1 a República Checa, por lo que llegan con los ánimos por las nubes para este segundo encuentro por la Copa del Mundo y la lucha por el liderato.

La alineación de México vs. Corea del Sur

Raúl Rangel

Israel Reyes

Edson Álvarez

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Luis Romo

Erik Lira

Brian Gutiérrez

Roberto Alvarado

Raúl Jiménez

Julián Quiñones

DT: Javier Aguirre

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La alineación de Corea del Sur vs. México