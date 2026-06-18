En el marco de la Jornada 2 del Grupo A de la Copa del Mundo 2026, México y Corea del Sur se enfrentan este jueves 18 de junio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de la ciudad de Gusdalajara. Ambos equipos van por la victoria tras estrenarse con un triunfo.
Del lado del equipo a cargo de Javier Aguirre, viene de un buen inicio en el certamen internacional tras vencer 2-0 en el debut de la zona a Sudáfrica con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Ahora, el Tri irá por el triunfo para sellar su clasificación a 16avos de Final.
Los hombres dirigidos por Hong Myung-bo también vienen de ganar pero por 2-1 a República Checa, por lo que llegan con los ánimos por las nubes para este segundo encuentro por la Copa del Mundo y la lucha por el liderato.
La alineación de México vs. Corea del Sur
- Raúl Rangel
- Israel Reyes
- Edson Álvarez
- Johan Vásquez
- Jesús Gallardo
- Luis Romo
- Erik Lira
- Brian Gutiérrez
- Roberto Alvarado
- Raúl Jiménez
- Julián Quiñones
- DT: Javier Aguirre
La alineación de Corea del Sur vs. México
- Seung-Gyu Kim
- Han-beom Lee
- Kim Min-Jae
- Gi-hyuk Lee
- Young-woo Seol
- Tae-seok Lee
- In-beom Hwang
- Seung-Ho Paik
- Lee Kang-in
- Lee Jae-Sung
- Heung-Min Son
- DT: Hong Myung-bo