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Mundial 2026

¿Juega Heung-Min Son? Las probables alineaciones de México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026

El Tri y los Tigres del Oriente se enfrentan por la primera jornada del certamen internacional en Norteamérica.

México y Corea del Sur se enfrentan por la Jornada 1 del Grupo A del Mundial 2026
© Getty ImagesMéxico y Corea del Sur se enfrentan por la Jornada 1 del Grupo A del Mundial 2026

En el marco de la Jornada 2 del Grupo A de la Copa del Mundo 2026, México y Corea del Sur se enfrentan este jueves 18 de junio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de la ciudad de Gusdalajara. Ambos equipos van por la victoria tras estrenarse con un triunfo.

Del lado del equipo a cargo de Javier Aguirre, viene de un buen inicio en el certamen internacional tras vencer 2-0 en el debut de la zona a Sudáfrica con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Ahora, el Tri irá por el triunfo para sellar su clasificación a 16avos de Final.

Los hombres dirigidos por Hong Myung-bo también vienen de ganar pero por 2-1 a República Checa, por lo que llegan con los ánimos por las nubes para este segundo encuentro por la Copa del Mundo y la lucha por el liderato.

La alineación de México vs. Corea del Sur

  • Raúl Rangel
  • Israel Reyes
  • Edson Álvarez
  • Johan Vásquez
  • Jesús Gallardo
  • Luis Romo
  • Erik Lira
  • Brian Gutiérrez
  • Roberto Alvarado
  • Raúl Jiménez
  • Julián Quiñones
  • DT: Javier Aguirre

La alineación de Corea del Sur vs. México

  • Seung-Gyu Kim
  • Han-beom Lee
  • Kim Min-Jae
  • Gi-hyuk Lee
  • Young-woo Seol
  • Tae-seok Lee
  • In-beom Hwang
  • Seung-Ho Paik
  • Lee Kang-in
  • Lee Jae-Sung
  • Heung-Min Son
  • DT: Hong Myung-bo
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Qué pasa si México pierde, empata o gana contra Corea del Sur en el Mundial 2026

Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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