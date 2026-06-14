Los juveniles del América que tendrían oportunidad con Guillermo Almada

No es un secreto a voces que Guillermo Almada ha sido uno de los técnicos en la Liga MX que más ha impulsado a los jóvenes futbolistas. Su trabajo en Pachuca le permitió hacerlo de esa manera y con éxito. Sin embargo, ahora que está en el Club América ya habría puesto la mirada en algunos jugadores de fuerzas básicas que no habían sido contemplados del todo.

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Almada sabe trabajar con juveniles en el primer equipo, por lo que ante las ausencias por el Mundial ahora trabajaría con ellos en la pretemporada en Madrid, España, para que puedan pelear por un lugar en caso de que no puedan concretar tantos refuerzos en este torneo por temas económicos o simplemente por decisión de la directiva.

Así que este domingo el equipo compartió una imagen con los jóvenes que serán parte de este trabajo con Almada, hay algunos elementos que corresponden a la Sub 21 y otros a la Sub 19, ya que en este Clausura 2026 varios elementos de ambas escuadras destacaron, por lo que ahora con el nuevo DT habría algunos con posibilidades.

Los 2 jugadores con más oportunidades de subir al primer equipo

Aunque son un total de 10 jugadores por las ausencias, elementos como César Nazareth en la portería serían de los que tendrían la posibilidad, ya que se ha mencionado que es de los que más cualidades tiene para subir al primer equipo, incluso por encima de las de Fernando Tapia, que también ha estado en el equipo Sub 21.

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Otro de los prometedores es Ícaro Conceicao, quien con 19 años de edad ha sobresalido incluso con oportunidad en el primer equipo, es un jugador brasileño que desde su llegada ha aportado a la escuadra como mediocampista defensivo o pivote. Ahora podría llenarle el ojo al estratega de cara al Apertura 2026 para considerarlo.

En síntesis