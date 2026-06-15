El próximo refuerzo del América jugará su segundo partido en el Mundial con México

En los últimos días se ha hablado de la reestructura que tendría el Club América con las salidas de varios directivos, entre ellos André Jardine, así como de la llegada de Guillermo Almada, quien al iniciar la pretemporada de cara al Apertura 2026 ya habría elegido a los posibles refuerzos que busca para este mercado de verano.

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¿Cuál será el primer refuerzo de Almada en América?

Una de estas opciones, era uno de los jugadores que ya debutaron con la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Se trata de nada más y nada menos que de Luis Chávez, el mediocampista habría sido uno de los pedidos específicos del estratega, por lo que estarían cumpliéndole ese “capricho” después de que termine su participación.

De acuerdo con la cuenta de “X”, @_ca1916_ se reveló que la directiva del cuadro azulcrema en pleno Mundial, ya habría alcanzado un acuerdo para fichar al jugador del Dínamo Moscú de Rusia. El futbolista mexicano aún está alistando todo para su segundo partido con el Tricolor, pero entre su representante y el club estarían negociando.

¿Qué necesitan para concretarlo?

La misma fuente revela que con el propio jugador ya se habría acordado el sueldo que va a percibir anualmente con la escuadra azulcrema, lo que aún falta por resolver es el precio que tendrá que pagar la directiva con el cuadro ruso y de esa manera que se pueda hacer la transacción por el futbolista con ambas partes en igualdad.

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Ante ello, también tendrían que acordar un plan de pagos para que se pueda cumplir con ello. Refiere la fuente que este sería el primer refuerzo que buscaría Almada al frente del equipo de Coapa para el próximo torneo, por lo que ahora sólo queda tenerlo en la mira después de la lesión que lo dejó fuera por más de 7 meses.

En síntesis

El Club América habría alcanzado un acuerdo para fichar al mediocampista Luis Chávez .

habría alcanzado un acuerdo para fichar al mediocampista . El director técnico Guillermo Almada busca a Chávez como primer refuerzo del Apertura 2026 .

busca a Chávez como primer refuerzo del . La directiva azulcrema negociará el pago del traspaso con el Dínamo Moscú de Rusia.