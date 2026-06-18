Predicción Mundial 2026: resultado exacto de México vs. Corea del Sur según la IA

México y Corea del Sur afrontan un cruce clave en la segunda fecha del grupo. En la previa de un partido que puede empezar a definir el control del sector, en Bolavip consultamos a la IA para buscar un marcador exacto.

México y Corea del Sur se enfrentan este jueves desde las 19:00 (CDMX) por la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026, en el Estadio Guadalajara de Zapopan. Los dos ganaron en su estreno y este partido ya se perfila como una prueba clave para empezar a ordenar la parte alta del sector.

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El equipo de Javier Aguirre arrancó su camino con un 2-0 sobre Sudáfrica en el juego inaugural de esta competición, mientras que Corea del Sur debutó con un 2-1 ante República Checa. Ante ese escenario de paridad, en Bolavip le consultamos a la IA por un resultado exacto y la balanza se inclinó para México.

¿Qué dijo la IA sobre México vs. Corea del Sur?

“Mi pronóstico para este partido es: México 1-0 Corea del Sur”, contestó la Inteligencia Artificial tras la consulta de Bolavip. En caso de que se cumpla el pronóstico, el Tri abrocharía la clasificación a falta de enfrentar a República Checa.

Raúl Jiménez marcó un gol en el partido inaugural (Getty Images)

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La proyección apunta a una victoria ajustada de México en un partido de pocos espacios y marcador apretado. El debut más sólido, la localía y el respaldo ofensivo que hoy transmiten Raúl Jiménez y Julián Quiñones inclinan la balanza hacia el lado mexicano, que contará con el apoyo de todos sus aficionados.

Eso no significa que Corea del Sur llegue sin argumentos. Son Heung-min y Lee Kang-in tienen talento suficiente para desequilibrar y convertir el duelo en una prueba complicada. Aun así, la lectura principal sigue siendo la misma: México llega un poco mejor y tiene más señales para sacar adelante este partido.

Con la mira puesta en el desempeño del Tri, los apostadores mexicanos revisan las tendencias de las apuestas mundial para aprovechar los mejores momios.

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Los 3 fundamentos de la IA para elegir a México sobre Corea del Sur

Mejor arranque de México en el torneo: el 2-0 sobre Sudáfrica dejó una mejor impresión que el 2-1 de Corea del Sur ante República Checa. No solo por el resultado, sino por la portería en cero y la sensación de mayor control. En un grupo tan apretado, ese tipo de debut pesa a la hora de proyectar un segundo partido de margen mínimo.

el 2-0 sobre Sudáfrica dejó una mejor impresión que el 2-1 de Corea del Sur ante República Checa. No solo por el resultado, sino por la portería en cero y la sensación de mayor control. En un grupo tan apretado, ese tipo de debut pesa a la hora de proyectar un segundo partido de margen mínimo. Peso ofensivo del lado mexicano: Raúl Jiménez y Julián Quiñones aparecen como los principales referentes en el ataque mexicano. Quiñones llega motivado después de haber marcado el primer gol del Mundial 2026, mientras que Jiménez anotó ante Sudáfrica su primer gol mundialista tras tres Copas del Mundo. Del otro lado, Son Heung-min y Lee Kang-in son suficientes para entender por qué no se espera un trámite cómodo, pero la sensación previa sigue favoreciendo al ataque del Tri.

Raúl Jiménez y Julián Quiñones aparecen como los principales referentes en el ataque mexicano. Quiñones llega motivado después de haber marcado el primer gol del Mundial 2026, mientras que Jiménez anotó ante Sudáfrica su primer gol mundialista tras tres Copas del Mundo. Del otro lado, Son Heung-min y Lee Kang-in son suficientes para entender por qué no se espera un trámite cómodo, pero la sensación previa sigue favoreciendo al ataque del Tri. Contexto competitivo y margen estrecho: México será local en Zapopan y parte con un parado táctico de 4-1-4-1, frente al 3-4-2-1 de Corea del Sur. A eso se suma una baja sensible en el cuadro mexicano, ya que César Montes está descartado, mientras que del lado coreano no hay ausencias confirmadas. Por eso el favoritismo existe, pero no se proyecta como una diferencia amplia.

La cabra de Bolavip también hizo su predicción para México vs. Corea del Sur

En síntesis

México y Corea del Sur juegan este jueves a las 19:00 en Zapopan.

juegan este jueves a las 19:00 en Zapopan. El Tri es favorito para ganar el partido , según la Inteligencia Artificial.

, según la Inteligencia Artificial. César Montes es baja confirmada en la selección mexicana para este partido.