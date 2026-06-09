Cuánto dinero tendrá que soltar América por Nelson Deossa

De acuerdo con el periodista de AS Deportes, Diego Sandoval, el Club América estaría interesado en hacerse de los servicios de Nelson Deossa para reforzar el ataque desde la media cancha. El futbolista del Real Betis suena como una opción dentro del Nido de cara a las peticiones de Guillermo Almada, uno de los jugadores con quien ya trabajó en Pachuca.

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Hay que recordar que una de sus mejores etapas fue precisamente en Pachuca de la mano de este entrenador. Estando en el Betis, se ha visto que ciertas actitudes le molestan y no está contento en la plantilla, más allá de que no ha tenido los minutos que esperaba. Y tras su paso en Rayados de Monterrey, también fue muy querido.

¿Cuánto le costaría al América el fichaje de Deossa?

Tomando en cuenta esta información, la escuadra azulcrema tiene una complicación directa para poder hacerse de los servicios de este jugador y es que tiene contrato con el conjunto sevillano hasta el 2030, por lo que en caso de querer llevárselo tendrían que anular el contrato y seguramente esto no sería nada económico.

Hasta el momento, su valor en el mercado es de 9.5 millones de dólares, por lo que tendría que soltar un poco más en caso de que quieran anular el contrato. Sin embargo, hay que recordar que muy continuamente tanto el conjunto bético como las Águilas han llegado a ciertos negocios, por lo que podrían solicitar un préstamo por él.

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La relación que existe entre ambos conjuntos y cómo se ha desempeñado el futbolista en esta plantilla podría hacer que ellos mismos anularan el contrato porque ya no lo ven en el equipo o llegar a un acuerdo con la escuadra azulcrema para no desembolsar tanto por él, aunque todo dependerá de qué deseen en la directiva del Betis.

En síntesis