Brian Rodríguez le proporcionó una noticia inesperada y gratificante a toda la afición azulcrema este sábado. Cuando todo indicaba que su salida a Países Bajos era prácticamente un hecho, finalmente aceptó quedarse en el América y no irá a ningún lado esta ventana. El delantero charrúa continuará en la institución en busca de nuevos títulos.

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En horas de la tarde, se confirmó que el club y el jugador acordaron dar de baja la negociación con Ajax para la transferencia definitiva del atacante. Aunque la cifra estaba cerca de lo que imaginaba el América, deportivamente la directiva no quería vender al futbolista. Quedaba persuadir al ‘Rayito’, pero ello fue mucho más sencillo de lo pensado.

Según apuntó Ismael González de ESPN, Santiago Baños y Antonio Ibrahim lograron convencer al uruguayo, que mostró excelente predisposición para seguir en el ‘Nido’. Aunque era un sueño por cumplir jugar en Europa, a Brian Rodríguez le entusiasma el nuevo proyecto y el protagonismo que Guillermo Almada pretende darle.

Brian Rodríguez se queda… ¿y por más tiempo? [Foto: Imago]

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A modo de retribución por ‘cortarle la posibilidad de salir’, la directiva habría tomado una decisión importante con el atacante pensando en el futuro y su continuidad. En el América ven en Brian Rodríguez una de las piezas clave para poder volver a poner a la institución nuevamente en los primeros planos de México y el continente.

De acuerdo al último reporte de Sports890, la tira radial más reconocida de Uruguay, le harán una sustancial mejora salarial con extensión de contrato a Brian Rodríguez. El charrúa tiene todavía vínculo vigente con el equipo hasta 2029, pero renovaría por un año más con las ‘Águilas’ a modo de excusa para el incremento económico.

Actualmente, tal mencionó América Monumental, Brian Rodríguezposee un sueldo de 1.95M: con el nuevo vínculo superaría los 2 millones de dólares por temporada. De ese modo, quedaría como uno de los contratos estrella que tiene hoy el América en su plantilla, entre los jugadores mejores pagos del equipo y blindado con una gran cláusula.