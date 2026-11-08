Solari responde a Almada con un contundente mensaje sobre Pumas: “Este año no hemos sido un equipo beneficiado”

El choque entre los Pumas de la UNAM y las Águilas del América dejó un amargo sabor de boca con el empate 2-2 en el Estadio Olímpico Universitario. Más allá de lo acontecido con la pelota en juego, el desempeño del cuerpo arbitral acaparó los reflectores de la noche, detonando un cruce dialéctico que ninguno de los dos entrenadores dejó pasar en sus respectivas conferencias de prensa postpartido.

Publicidad

Nada más concluir el compromiso, el estratega americanista Guillermo Almada puso el grito en el cielo al cuestionar la pena máxima concedida a Pumas en el tramo final, así como una presunta agresión de César Huerta sobre Kevin Álvarez que no ameritó tarjeta roja. “Desde que llegué a la institución nos ha tocado padecer fallos polémicos inexistentes que terminan perjudicándonos en el marcador“, aseveró el timonel charrúa, dejando en claro su descontento por el criterio de los silbantes.

Solari le responde a Almada

Robert Morales decretó la igualada definitiva al minuto 77 capitalizando un tiro penal que encendió la molestia de Almada en los pasillos de C.U. Advertido sobre estos señalamientos y tomando el micrófono en la misma sala de prensa minutos más tarde, Esteban Solari fue enfático al asegurar que el balance de las determinaciones arbitrales estuvo lejos de inclinarse hacia un solo bando.

Con las pulsaciones aún elevadas tras el silbatazo final, el timonel universitario desmenuzó las acciones polémicas que afectaron a su escuadra: “Es dificil hablar sin analizar el partido, con frialdad. Uno lo ve de adentro y a mi me queda la sensación de que nos condicionaron en varias jugadas que podrían haber terminado en algo más grande. Milimétrico el fuera de juego, hay que ver donde se corta. El árbitro no habia cobrado ni gol, habia cobrado falta, así que no se entendía si había falta, offside, no se entendía.“

Publicidad

Esteban Solari sobre las jugadas polémicas en el Pumas vs América



📹: Jorge Lara Paredes @JorgeLaraP pic.twitter.com/sGq3wp0Cgs — MedioTiempo (@mediotiempo) November 8, 2026

Aunado al tanto invalidado al representativo del Pedregal, Solari puso el acento en jugadas clave que pasaron desapercibidas en el área azulcrema: “Después está la jugada de Robert esa que se va y el árbitro cobra falta. En el segundo tiempo, para mí, un penal muy claro a Vite, que es antes del penal de América que nos pudimos ir al frente y terminó en una amarilla para Pedro“, recriminó el técnico argentino.

Navegando de momento fuera de las plazas de clasificación directa a la Liguilla, Solari descartó de tajo que el arbitraje haya favorecido los intereses auriazules a lo largo del Apertura 2026: “Son las cosas que uno ve adentro de la cancha, ahora uno lo analiza fríamente que tiene más imágenes y quizás es distinto. Eso fue lo que yo sentí, no creo que haya condicionado de tal manera. Pero para nosotros no creo que nos beneficie. Este año, no hemos sido un equipo beneficiado por los fallos. No me quejo, pero creo que no hay nada que nos haya beneficiado. Al contrario“, remató con firmeza.

Publicidad

En síntesis