Faitelson critica a Almada y al América tras sus quejas por el arbitraje: “No juega como un posible campeón”

Las Águilas del América dejaron escapar la victoria en su visita a la cancha del Estadio Olímpico Universitario. La noche del sábado, el conjunto de Coapa y los Pumas de la UNAM firmaron un vibrante y ríspido empate 2-2 en el marco de la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX, desenlace enmarcado por una alta dosis de controversia dentro del terreno de juego.

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La diana que sentenció la igualada definitiva corrió a cargo de Robert Morales desde el manchón penal en tiempo de compensación, jugada derivada de una supuesta infracción de Santiago Ramos Mingo sobre Nathan Silva en el área azulcrema. Dicha acción, aunada a un fuerte encontronazo donde César Huerta impactó con la cabeza a Kevin Álvarez sin recibir sanción disciplinaria, desató la furia de Guillermo Almada en la sala de prensa.

Durante la comparecencia posterior al cotejo, el estratega uruguayo arremetió de frente contra el cuerpo arbitral: “El partido se terminó resolviendo el resultado con una jugada que es claro que no es penalti, la miramos, me cuesta creer que el árbitro y el VAR… a mí no me gusta quejarme, pero terminan siendo determinante, una expulsión no reflejada, un penalti, son determinante, sucedió lo que sucedió al final, te condiciona un poco el resultado“, dijo Almada en parte de su conferencia de prensa.

Faitelson carga contra Almada

Las declaraciones de Almada no tardaron en encontrar réplica en el entorno mediático, donde David Faitelson lanzó una dura reprimenda hacia el técnico charrúa y el funcionamiento colectivo de las Águilas: “El señor Almada habla del arbitraje. Debería tener autocrítica y entender que su América no cierra bien el torneo, que no se defiende con propiedad y que no juega como un posible campeón…“, escribió en su cuenta de X.

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El señor Almada habla del arbitraje. Debería tener autocrítica y entender que su América no cierra bien el torneo, que no se defiende con propiedad y que no juega como un posible campeón… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) November 8, 2026

El reconocido analista de TUDN colocó el acento en la preocupante curva descendente que atraviesa la escuadra emplumada en la recta final de la fase regular. Desde la contundente victoria 5-2 frente al Atlas en el Estadio Jalisco, el cuadro de Coapa hilvana cuatro compromisos consecutivos sin sumar de a tres puntos, encadenando tres empates al hilo que le costaron ceder la cima de la tabla general a manos de Cruz Azul y desnudando deficiencias estructurales que trascienden el polémico arbitraje en Ciudad Universitaria.

En síntesis

David Faitelson criticó en X a Guillermo Almada por sus quejas del arbitraje.

criticó en X a Guillermo Almada por sus quejas del arbitraje. América y Pumas empataron 2-2 en la Jornada 16 del Apertura 2026.

empataron 2-2 en la Jornada 16 del Apertura 2026. América acumula cuatro partidos sin ganar y perdió el liderato ante Cruz Azul.