Pese a que las Águilas ocupan el segundo lugar del Apertura 2026, los resultados en los partidos importantes generaron dudas sobre la continuidad del entrenador uruguayo. En Bolavip consultamos a Gemini sobre su futuro en Coapa.

El futuro de Guillermo Almada al frente del Club América comenzó a generar algunas dudas en Coapa. Si bien los resultados del entrenador uruguayo fueron positivos en términos generales, ya que las Águilas suman 30 puntos y actualmente ocupan el segundo lugar de la tabla de posiciones del Apertura 2026, el equipo no estuvo a la altura de las circunstancias en varios de los partidos más importantes del semestre.

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Uno de los aspectos que más preocupación generó entre los aficionados fue el rendimiento en los clásicos. América no consiguió ganar ninguno de los enfrentamientos que disputó ante sus principales rivales, tanto en partidos oficiales como amistosos. Frente a Cruz Azul sufrió una derrota por 4-3 en el Apertura 2026 y posteriormente igualó 0-0 en un amistoso disputado en Estados Unidos.

La situación tampoco fue diferente ante Chivas. En el campeonato, el conjunto azulcrema empató 2-2 frente al Rebaño Sagrado, mientras que en el encuentro amistoso terminó cayendo derrotado. Por su parte, ante Pumas volvió a repartir puntos después de igualar 2-2 en Ciudad Universitaria durante el último fin de semana.

Estos resultados provocaron que una parte de la afición comenzara a cuestionar si Almada es el entrenador indicado para llevar adelante el proyecto deportivo de uno de los clubes más importantes del futbol mexicano. Incluso, algunos seguidores empezaron a pedir el regreso de un histórico como André Jardine, el responsable de conducir al América hacia el tricampeonato que consiguió hace un tiempo atrás.

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Mientras tanto, en Bolavip le preguntamos a Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, qué pasará con el futuro del entrenador uruguayo una vez que termine la participación de las Águilas en el Apertura 2026. La herramienta analizó los posibles escenarios de la Liguilla y se animó a pronosticar si el director técnico continuará en Coapa durante el 2027 o si la directiva decidirá ponerle fin a su ciclo.

La predicción de Gemini sobre Almada

“Según la proyección de Gemini, América no conseguirá conquistar el Apertura 2026, pese a llegar a la Liguilla como uno de los principales candidatos por su plantilla y posición en la tabla. La Inteligencia Artificial considera que el equipo podría quedar eliminado en Cuartos de Final o Semifinales si no recupera la contundencia”, expresó la IA.

Y agregó: “Respecto al futuro de Guillermo Almada, la predicción contempla dos escenarios: si llega a la Final, aunque no consiga el título, continuaría al frente de las Águilas para el Clausura 2027, con una reestructuración del plantel. En cambio, una eliminación en Cuartos de Final podría provocar su salida antes del comienzo del próximo año.”

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