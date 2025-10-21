El Club América tendrá esta tarde una pronta posibilidad de recuperarse luego de la dolorosa derrota en el Clásico Joven: las ‘Águilas’ volverán a casa para medirse ante el Puebla, que llega entonado luego de un triunfo agónico que le ha devuelto la ilusión. Un cruce entre un poderoso y un humilde, pero donde por circunstancias todo puede suceder.

Publicidad

Publicidad

En la antesala del encuentro de esta jornada 14 del Torneo Apertura, no ha sido nada sencillo para el cuerpo técnico azulcrema entrenar junto al grupo: es que han tenido que trabajar con una plantilla reducida por las numerosas bajas que ha sufrido recientemente el primer equipo. Para el juego ante ‘La Franja’, el entrenador tendrá que ‘emparchar’ el once.

Para este inminente desafío de Liga MX, André Jardine perderá a siete jugadores por lesiones: Dagoberto Espinoza (rotura de ligamento cruzado anterior de rodilla), Érick Sánchez (molestia muscular en el muslo), Alejandro Zendejas (se resintió de una anterior lesión en el peroné), Víctor Dávila (lesión en la rodilla), Isaías Violante (lesión muscular en el bíceps femoral), Henry Martin (esguince de rodilla) y José Raúl Zúñiga (desgarro de isquiotibial).

ver también ¿Por qué no juega Erick ‘Chiquito’ Sánchez en América vs. Puebla por el Apertura 2025?

Sin embargo, para la mala suerte del Club América, no sólo tendrá ausencia por cuestiones físicas en la enfermería. El conjunto azulcrema también sufrirá un soldado caído por acumulación de tarjetas amarillas: Sebastián Cáceres alcanzó el límite de amonestaciones, quedó suspendido y no podrá jugar ante Puebla por cumplir la jornada de sanción que le cabe.

Publicidad

Publicidad

Las lesiones azotan al plantel del América [Foto: Getty]

Todas las bajas del América para enfrentar a Puebla:

Estos son los ocho ausentes que tendrán las ‘Águilas’ para recibir a ‘La Franja’ esta tarde en Ciudad de México:

Dagoberto Espinoza .

. Sebastián Cáceres .

. Érick Sánchez .

. Alejandro Zendejas .

. Víctor Dávila .

. Isaías Violante .

. Henry Martin .

. José Raúl Zúñiga.

Publicidad

Publicidad

ver también Así se jugará la jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX: días, horarios y TV de cada partido

La alineación del América ante Puebla con todas las bajas:

Contemplando todos los nombres que no estarán disponibles para este compromiso, Jardine echará mano a algunos juveniles. Entre ellos, se destaca la inclusión de Miguel Vázquez, que integró el último táctico del primer equipo previo al choque de esta jornada 14 del Torneo Apertura.

De este modo, una probable formación del Club América que se perfila para iniciar el choque ante Puebla de este martes es la siguiente: Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Miguel Vázquez, Israel Reyes, Cristian Borja; Alan Cervantes, Álvaro Fidalgo, Alexis Gutiérrez; Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre y Allan Saint-Maximin.