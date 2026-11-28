Este es el resultado que más le conviene al América para poder conseguir el pase a las Semifinales del Apertura 2026.

Este sábado se disputan los Cuartos de Final de vuelta entre Rayados y el Club América. Hay que recordar que en el Estadio BBVA se disputó la ida dejando un resultado de 0-0, que aunque parece que es inofensivo porque ninguno de los dos equipos se hizo daño, la realidad es que este resultado puede beneficiar a las Águilas.

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Y es que en este caso el cuadro azulcrema tiene mejor posición en la tabla, por lo que quedarse así en el marcador es una de las ventajas que podría tener el cuadro de Guillermo Almada, aunque ya disputar este duelo en el Coloso de Santa Úrsula seguramente no nos mantendrá en este resultado es por ello que estos son los resultados que podrían ayudarle.

¿Qué pasa si América gana?

Este es el resultado que todo el americanismo quiere. Y es que lo obtenido en la ida no fue suficiente para poder dar confianza a la afición, ya que los demás equipos que están en Liguilla anotaron y ahora si las Águilas consiguen la victoria en este duelo, con el empate, tendrían un marcador global favorable y con la clasificación a Semifinales.

¿Qué pasa si América empata?

Una igualada en este juego, también permitiría que en el global se mantuviera el empate, es por ello que con la posición de la tabla, que mencionábamos en un inicio, el pase a la siguiente ronda sería para el equipo de América, puesto que el cuadro regiomontano quedó en la posición número seis, mientras que los de Coapa en el tercer puesto.

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¿Qué pasa si América pierde?

Este sería el resultado que sentencia al cuadro de Almada y seguramente hasta su salida del Nido. Y es que en caso de que no gane en el partido de esta noche, las Águilas quedarían eliminadas en Cuartos de Final, de nueva cuenta. Es por ello, que debería ser el marcador menos esperado para esta noche y sobre todo en el Estadio Banorte.

En síntesis