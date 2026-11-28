Este es el horizonte que le aguarda a 'La Pandilla' esta noche, en el duelo final de la serie en CDMX.

Después de haber resistido casi un partido completo con un jugador menos en la ida, Rayados recuperó la fé de superar los cuartos de final del Apertura 2026. El conjunto regio cuenta con un plantel de jugadores de calidad que no querrán quedarse con las manos vacías. Monterrey siempre es favorito, pero deberá dar un golpe sobre la mesa ante un oponente experto en las Liguillas.

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En el primer juego de la serie, ‘La Pandilla’ igualó 0-0 con el América en el Gigante de Acero. El cuadro de Matías Almeyda disputó el encuentro con diez futbolistas desde los diez minutos de partido, pero aún así pudo resistir y evitar la caída de local. Ahora, tendrá que ir a buscar la clasificación fuera de casa a un terreno hostil donde habrá que redoblar esfuerzos para pasar.

¿Qué pasa si Rayados pierde ante América en la vuelta de cuartos de final?

En caso de una derrota ante las ‘Águilas’, Monterrey quedará eliminado del campeonato en esta fase de la Liguilla del futbol mexicano. Si el combinado albiazul cae en el Estadio Azteca, terminará debajo en el resultado global de la llave ya que empataron en el duelo de ida. Por esa razón, finalizarían fuera de competencia si los vencen esta noche en la capital.

¿Qué pasa si Rayados empata ante América en la vuelta de cuartos de final?

Si tras los noventa minutos todo queda en tablas, Monterrey también quedará eliminado del torneo en esta ronda de la Fiesta Grande del Apertura 2026. Con igualdad en ambos cruces de la serie, el marcador global quedaría empatado. Ese resultado favorece a los de Almada, puesto que pasarían de ronda por la ventaja deportiva de la posición final en tabla general.

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¿Qué pasa si Rayados gana ante América en la vuelta de cuartos de final?

De lograr una victoria en la revancha de la llave, Monterrey clasificará a semifinales de la Liguilla de esta Liga MX, pues superaría a su contendiente en el global de los cuartos de final. Imponiéndose hoy quedarían por encima del cuadro azulcrema en la serie, y automáticamente los eliminarían y se meterían entre los cuatro mejores equipos del certamen.

El último América-Rayados tuvo mucha fricción [Foto: Getty]

¿Contra quién jugaría Rayados si elimina al América en cuartos de final?

Tomando el escenario con un Monterrey calificado a la siguiente etapa del Apertura 2026, su rival en semifinales sería el vencedor de la serie entre Atlas y Toluca. En ese otro choque de Playoffs, los ‘Diablos Rojos’ ganaron la ida por dos tantos contra cero, y la revancha se jugará antes de América vs. Rayados. ‘La Pandilla’ sabrá su oponente de inmediato si logra avanzar.