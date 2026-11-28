Repasa el único posible escenario en caso de que se mantenga la paridad al final de los segundo 90 minutos de la serie.

La serie de cuartos de final entre América y Rayados de Monterrey entra en su episodio definitivo tras el empate 0-0 registrado en el compromiso de ida en territorio regiomontano. Con todo abierto para el duelo de vuelta que se disputará este sábado a partir de las 21:10 horas en el Estadio Azteca, la gran incógnita entre los aficionados pasa por saber qué ocurre si la eliminatoria concluye igualada al cabo de los 180 minutos.

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El empate en la serie favorece al América

De acuerdo con el reglamento oficial de competencia de la Liguilla en la Liga MX, no existen tiempos extra ni tanda de penales en las instancias de cuartos de final y semifinales. En caso de persistir la igualdad en el marcador global tras los dos encuentros, el boleto a la siguiente ronda se otorga de forma automática al equipo que haya finalizado en una mejor posición dentro de la tabla general durante la fase regular.

Bajo este criterio reglamentario, el Club América cuenta con una ventaja determinante sobre Rayados. Las Águilas concluyeron la etapa clasificatoria en el tercer puesto de la tabla general, mientras que Monterrey ocupó la sexta plaza, motivo por el cual cualquier empate en el resultado acumulado (incluido un nuevo 0-0 en la capital) clasificará directamente al conjunto azulcrema a las semifinales.

De esta manera, el panorama obliga a Rayados de Monterrey a salir en busca de una victoria por cualquier marcador en condición de visitante para seguir con vida en el certamen. Por su parte, América saltará al césped del Estadio Azteca con la tranquilidad de saber que tanto un triunfo como una igualdad frente a su público le alcanzan para meterse entre los cuatro mejores del torneo.

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En síntesis