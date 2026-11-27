Mientras el plantel del Atlas mantiene toda su concentración puesta en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liguilla frente a Toluca, la directiva rojinegra concretó una operación muy favorable en el mercado internacional. El Club Atlético Huracán notificó de manera formal a la institución tapatía que hará uso de la opción de compra por la ficha del delantero ecuatoriano Jordy Caicedo.

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El acuerdo estipula un desembolso de 1.1 millones de dólares a cambio del 80% de los derechos federativos del atacante, mientras la entidad mexicana conservará el 20% restante ante una futura transferencia. Aunque la dirigencia del conjunto argentino cuenta con plazo hasta el 5 de diciembre para ejecutar el pago y busca cerrar el financiamiento mediante la cesión de derechos televisivos, la operación ya está encaminada y el futbolista firmará un nuevo contrato hasta diciembre de 2029.

Esta transferencia definitiva pone punto final a un ciclo sin brillo del artillero dentro Atlas. Tras arribar a Guadalajara procedente de Tigres, Caicedo apenas disputó 28 partidos oficiales con la camiseta de los Zorros y registró 7 anotaciones antes de marcharse cedido a mediados de 2024 rumbo al Sporting de Gijón de España y recalar posteriormente en el fútbol argentino en enero de 2026.

Jordy Caicedo tuvo su etapa de brillo en Atlas. (GETTY IMAGES)

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El gran nivel de Jordy Caicedo en Huracán

En Parque Patricios, por el contrario, el atacante de 29 años encontró su mejor versión futbolística al erigirse como el motor ofensivo del equipo. A lo largo de 2026, Caicedo firmó 15 goles oficiales con el Globo y estableció un récord histórico al convertirse en el futbolista ecuatoriano con más conquistas en una misma temporada de la primera división argentina.

Semejante explosión goleadora le abrió de par en par las puertas de la Selección de Ecuador para consolidarse en las convocatorias internacionales. Con la camiseta tricolor disputó el Mundial 2026 y brilló en los amistosos de noviembre con tantos frente a Costa Rica y Bolivia, un presente inmejorable que explica la fuerte apuesta económica de Huracán y deja importantes ingresos frescos en las arcas del Atlas.

En síntesis

Huracán comprará el 80% del pase de Jordy Caicedo al Atlas por 1.1 millones .

comprará el del pase de al por . El delantero ecuatoriano de 29 años firmará contrato hasta diciembre de 2029 tras anotar 15 goles .

de firmará contrato hasta tras anotar . Atlas conservará el 20% de los derechos tras recibir el pago antes del 5 de diciembre.