Adéntrate en la historia y el perfil de la apuesta de las 'Águilas' para el duelo ante los rojinegros.

Guillermo Almada apostó por una alineación completamente alternativa para verse las caras ante Xolos. Muchos de ellos son jugadores conocidos por la afición pese a no ser habituales titulares, pero también hay sorpresas. Hoy habrá un debut en el once del América, que dará que hablar en la institución de cara al futuro del club.

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Para esta noche, el cuerpo técnico de las ‘Águilas’ se la jugó y colocó desde el inicio al juvenil Derek Jiménez, una de las más grandes promesas de las fuerzas básicas. Será el primer juego de titular para la joya del cuadro azulcrema, que tendrá una oportunidad de oro para comenzar a ganarse terreno en la plantilla americanista.

Nacido en mayo del año 2007 en Arandas (Jalisco, México), Derek Jiménez tiene 19 años y está en el club desde su 14 años, por lo que ya tiene largo recorrido en Coapa. Realizó prácticamente toda su formación futbolística en el América, incorporando cada temporada los valores y principios del equipo más grande de México.

Derek Jiménez será titular por primera vez.

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El nuevo ‘pupilo’ de Almada se desempeña como volante mixto, puede hacerlo como mediocampista interior o en una tarea más ofensiva. Durante su desarrollo en las divisiones inferiores del América fue alternando en distintas posiciones del centro de la cancha. Hoy acompañará allí a Cervantes, Cerrillo y Gutiérrez, con mucha dinámica.

Derek Jiménez ya se había estrenado unos minutos en la Primera División del América, el pasado 28 de septiembre en la victoria ante Necaxa por Liga MX. Sin embargo, todavía no le había tocado jugar desde el inicio. Esta noche tendrá su chance de sumar su segundo encuentro en la máxima categoría y el primero como parte del once.

El mediocampista del cuadro azulcrema tiene paso por la Selección Mexicana Sub-15 y Sub-16, y si lo hace bien en la primera del América, podrá volver al ‘Tri’ pronto. América rota casi todo el equipo ante Xolos, pero Derek Jiménez será el único que no está en el radar habitual del común del público aficionado de las Águilas.