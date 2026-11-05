El 'Chiquito' regaló una frase muy caliente en la antesala de la visita a Ciudad Universitaria.

Los flashes del fin de semana en México los recibirá el Clásico Capitalino, que tendrá la atención de todos el sábado por la noche en el Estadio Olímpico Universitario. Pumas y América reeditan la rivalidad en cancha, en un desafío que tiene un alto grado de importancia para ambas plantillas y sus respectivas ilusiones.

Publicidad

Como suele suceder en la antesala de este tipo de ‘partidos grandes’, los protagonistas salen a marcar el terreno y a defender a su club en las horas anteriores. Referentes de los ‘Felinos’ y de las ‘Águilas’ han platicado en forma pública sobre lo que esperan del juego de esta nueva jornada 16 del Apertura 2026.

En el caso del América, que será el cuadro visitante en la casa de los Pumas, fue Érick Sánchez quien encendió la previa con un testimonio caliente. El volante, cuestionado por su propia afición pero respaldado por el cuerpo técnico y el vestidor, dio la cara por el equipo ante la prensa. Y sus dichos dejaron todo bien claro.

Sánchez dejando la piel en el último Clásico [Foto: Getty]

Publicidad

En esta oportunidad, dentro de su análisis del Clásico Capitalino del próximo sábado, ‘Chiquito’ jugó con la posibilidad de eliminar a Pumas del campeonato. Es que si los Universitarios no vencen al América en el duelo de esta decimosexta fecha, muy probablemente se queden fuera de la Liguilla. Las cuentas los obligan a ganar sí o sí.

“¿Quitar a Pumas del torneo? Yo no le veo lo especial porque siempre todos los torneos es lo mismo, se juegan la vida contra nosotros, ¿no? Así que yo estoy muy tranquilo”, disparó Érick Sánchez en conversación con la señal de ESPN. El volante del América se burló así irónicamente de su rival, que dpende de una victoria para seguir en carrera.

En su punzante recadito, el Chiquito aseguró que Pumas siempre vive ‘de una forma diferente’ los cruces con América que contra el resto de los equipos de la Liga MX. Al mismo tiempo, Sánchez le resto importancia al Clásico Capitalino y manifestó que ellos disputarán el juego como uno más que deben ganar para continuar primeros.