Después de varias idas y vueltas, y jornadas con jornadas con incertidumbre, América y Palmeiras acercaron posturas y llegaron finalmente a un acuerdo por el mediocentro Raphael Veiga. Si bien faltan detalles, la negociación entre clubes pasó la parte más importante.

De acuerdo a la información brindada por Claro Sports, el fichaje del brasileño será en calidad de préstamo con opción de compra. Esta cesión es con cargo ya que las Águilas han realizado un pago inicial por el futbolista

Además, la entidad mexicana se compromete a cumplir con una meta de minutos jugados que oscilará entre el 50% y 60% de los minutos posibles en esta etapa inicial. Al finalizar el año, si Veiga cumple con los objetivos establecidos, el club deberá pagar entre 6 millones de dólares para hacer efectiva la opción de compra.

Raphael Veiga asume un nuevo desafío en América tras su paso por Palmeiras. [Foto: Getty Images]

De esta manera, el costo total del traspaso a un rango aproximado de 9 a 10 millones de dólares. Cabe añadir que el club tendrá hasta el 15 de diciembre del 2026 para ejecutar la compra, dejando entre que la cesión es a cambio de 3 millones de dólares.

Paulo Víctor, auxiliar técnico de André Jardine yexjugador del Verdao, fue clave para que el acuerdo llegara a buen puerto. Su conocimiento del entorno del jugador y su vínculo con la institución brasileña facilitaron el acercamiento y convencieron al volante.

¿Cómo fue el 2025 de Raphael Veiga en Palmeiras?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el mediocampista de 30 años fue parte de 53 compromisos, siendo titular en 31 de ellos. Marcó 7 goles y realizó 12 asistencias, dejando en claro que, más allá de ser un elemento que perdió lugar en el onceno titular del equipo, sigue teniendo un gran impacto.

En síntesis