Ya clasificados a Liguilla, Santiago Baños explicó cómo trabajaba el América cuando estaba André Jardine, y cómo ahora con Guillermo Almada.

El América prácticamente no ha resentido la salida de André Jardine, y ello queda de manifiesto en los resultados obtenidos sobre el terreno de juego. Ahora bajo la dirección técnica de Guillermo Almada, las Águilas ya tienen asegurado su boleto directo a la Liguilla del Apertura 2026, conservando incluso posibilidades matemáticas de asaltar el liderato general en la última jornada.

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Del Clausura 2026 al Apertura 2026, la directiva azulcrema concretó incorporaciones de peso para apuntalar el plantel y, al mismo tiempo, arropar a Guillermo Almada en su adaptación al proyecto. No obstante, la columna vertebral heredada por Jardine fue la que mayormente prevaleció, por lo que instaurar una nueva idea futbolística representaba un riesgo latente, aunque el grupo logró asimilarla con éxito.

Las diferencias metodológicas entre Jardine y Almada

Al analizar la transición desde la etapa más exitosa del América en los últimos años, el presidente deportivo de la institución, Santiago Baños, detalló en entrevista con TUDN cómo operaba la metodología de Jardine en el día a día con el vestidor: “André era un tipo que en la gestión era muy cercano al jugador, muy cariñoso, apapachaba mucho a los jugadores. Súmamente analítico en gestión táctica“.

Por el lado del estratega brasileño, además de mostrarse prácticamente implacable en instancias de Liguilla, su equipo exhibía una notable regularidad a lo largo de la fase regular. Más allá de no caracterizarse por ser una máquina avasalladora frente al arco rival, aquel América de Jardine sobresalía por su envidiable solidez defensiva.

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André Jardine vuelve a aparecer en la conversación del América.

Respecto al sello particular del actual timonel uruguayo, el directivo subrayó el contraste radical en su forma de conducir al grupo: “Guillermo junto a su cuerpo técnico es lo contrario. Son muy exigente, entrenan muy fuerte, es un tipo más serio, más introvertido. Buscabamos que cambiara el chip“, añadió Baños.

Sobre la identidad futbolística que intenta plasmar Almada en la cancha, Baños destaca que “los partidos son de presionar, correr, hacer esfuerzo físico, recuperar lo más alto posible“. Erigidos hoy como la ofensiva más letal del Apertura 2026 con 38 anotaciones en 16 jornadas disputadas, la gran incógnita radica en observar cómo repercutirá este exigente desgaste físico en el rendimiento del equipo durante la recta final del certamen.

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En síntesis