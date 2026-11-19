El cuerpo técnico azulcrema tiene en mente el equipo que se perfila para el partido del próximo sábado.

Aunque ya no depende de sí mismo para conseguirlo, América buscará el superliderato definitivo del Apertura 2026. Las ‘Águilas’ primero intentarán hacer lo propio y ganar su partido, para luego esperar el tropezón de Cruz Azul. Si le toca quedar segundo, el cuadro azulcrema querrá quedar con la frente en alto y dejando todo.

Publicidad

Para el conjunto de Coapa, la importancia de ganar no solo se relaciona con las ganas de quedar primero en la tabla general. También tienen la espina de los cinco juegos al hilo sin triunfos que traen hasta antes de este nuevo desafío. Vienen de tres empates y dos derrotas, aunque la última en un duelo amistoso en el país vecino.

El próximo desafío del América, y el último en la fase regular del campeonato, será una dura visita a Tigres en El Volcán. Si bien los ‘Felinos’ ya están eliminados del Apertura 2026 hace algunas fechas, no querrán perder en casa por una cuestión de orgullo. Por eso, no le harán las cosas nada fáciles a las Águilas en el Estadio Universitario.

En la preparación del encuentro del fin de semana, Guillermo Almada tiene nueve confirmados y dos dudas para diagramar la formación ante Tigres. La mayor parte del equipo ya está definida, pero el entrenador se tomará una práctica más para aclarar sus últimos interrogantes. El cuerpo técnico hila fino para poner lo mejor.

Publicidad

León Lecanda, corresponsal del América para ESPN, planteó que la incertidumbre pasa por Edwin Cerrillo o Israel Reyes y Oscar Perea o Isaías Violante. Los otros nueve lugares del campo ya los tendría decididos el DT de las Águilas. Esos cuatro jugadores se disputarán los últimos dos puestos en el once titular para enfrentar a Tigres de visitante.

Almada ya sabe lo que es ganarle a Tigres [Foto: Getty]

A la espera de pulir los detalles finales, esta es la alineación que se pefila en el América de Almada para medirse ante Tigres en Nuevo León: Luis Ángel Malagón; Dagoberto Espinoza, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo, Cristian Borja; Alan Cervantes, Edwin Cerrillo o Israel Reyes; Alejandro Zendejas, Carlos Álvarez, Oscar Perea o Isaías Violante; Henry Martín.

Publicidad

Para poder quedar puntero al finalizar la jornada 17 del Apertura 2026, el América necesita ganar y que Cruz Azul empate o pierda. Como las ‘Águilas’ tienen mejor diferencia de gol que ‘La Máquina’, una igualdad de los celestes también les conviene si ellos le ganan a Tigres. Chivas tiene los mismos puntos que el Ame pero con peor diferencia de gol.