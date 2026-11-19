El principal rostro de la gestión deportiva de las Águilas separó la labor del brasileño con la que está llevando a cabo el uruguayo.

El director deportivo del Club América, Santiago Baños, brindó una entrevista exclusiva a Marc Crosas en TUDN donde analizó el presente institucional y deportivo de las Águilas. Durante la charla, el dirigente se detuvo especialmente a comparar las metodologías de trabajo de los últimos dos entrenadores que ocuparon el banquillo azulcrema.

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Según detalló Baños, el cambio de mando significó pasar de un extremo al otro en cuanto a conducción de grupo. Mientras André Jardine destacaba por una gestión sumamente cercana, afectuosa con el futbolista y enfocada en el detalle táctico, la llegada de Guillermo Almada impuso un perfil más serio, introvertido y basado en sesiones de entrenamiento mucho más extensas y rigurosas.

Almada más intenso, pero Jardine más táctico según Baños

Al profundizar sobre este radical giro en la dinámica diaria del equipo, Baños explicó con claridad el impacto del estratega uruguayo: “Guillermo junto a su cuerpo técnico es todo lo contrario, son muy exigentes. Los partidos son de presionar, correr, hacer esfuerzo físico, recuperar lo más alto posible. Buscábamos cambiar el chip y volver un poco más intenso”.

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Asimismo, el dirigente reconoció su grata sorpresa por la velocidad con la que los jugadores asimilaron esta exigente propuesta dentro de una institución con tanta presión mediática. “Se hizo un buen trabajo físico para que estuvieran al nivel, me ha sorprendido gratamente y hay que ser protagonistas, tenemos que levantar la mano“, señaló respecto a la respuesta del vestuario tras el paso previo del técnico por Pachuca y Santos.

Con un plantel más dinámico y fortalecido en lo físico, la ilusión en Coapa apunta directamente hacia el cierre del torneo. “Vamos por el buen camino, esperemos que en diciembre estemos celebrando una copa más“, sentenció Baños para reafirmar la obligación histórica de pelear por el título.

En síntesis

Santiago Baños comparó las metodologías de Guillermo Almada y André Jardine en entrevista con TUDN.

comparó las metodologías de y en entrevista con TUDN. Guillermo Almada implementó entrenamientos más extensos y rigurosos enfocándose en la exigencia física del plantel.

implementó entrenamientos más extensos y rigurosos enfocándose en la exigencia física del plantel. El director deportivo del América busca celebrar un nuevo título en diciembre.