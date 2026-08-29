Por qué Henry Martín no jugará hoy con América

El delantero no será tomado en cuenta el día de hoy para el partido de la Jornada 6 ante Puebla.

Ya se dio a conocer la alineación oficial del partido entre América y Puebla por la Jornada 6 del Apertura 2026. El equipo juega en el Estadio Azteca, por lo que Guillermo Almada sorprendió con algunas modificaciones en su cuadro titular, dejando en esta ocasión a su delantero Henry Martín en el banquillo para este partido.

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¿Por qué no juega Henry Martín hoy?

El delantero azulcrema ha sido una pieza clave para el estratega en la Leagues Cup, por lo que el hecho de jugar las semifinales la siguiente semana, es la principal razón por la que el día de hoy se decidió que tendría un descanso y no estaría de inicio para este encuentro y es que en el cuadro de Coapa priorizarían este torneo.

Ya es un hecho que el América no ha tenido buena racha en los torneo internacionales, por lo que en esta ocasión que ven más cerca la posibilidad ante Rayados, decidió Almada descansar a jugadores que vienen de mucha actividad. Además, el hecho de ser líderes e ir contra La Franja, les da la oportunidad de poder hacerlo.

En síntesis

Henry Martín fue enviado a la banca en el partido ante Puebla.

fue enviado a la banca en el partido ante Puebla. Jornada 6 del Apertura 2026 se jugó en el Estadio Azteca.

se jugó en el Estadio Azteca. Guillermo Almada priorizó las semifinales de Leagues Cup frente a Rayados.