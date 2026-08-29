La gran figura de 'La Franja' no está entre los nombres de inicio para enfrentar a las 'Águilas'. ¿Qué le pasó?

Puebla se encuentra ante una enorme chance de ‘dar el batacazo’ en el Estadio Azteca y vencer al más campeón de México. Es que el América pondrá un equipo totalmente alternativo esta tarde en casa, para guardar jugadores pensando en la Leagues Cup. Así, la visita afronta un desafío bisagra para intentar hacer historia en la capital.

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Ahora bien, y aunque llegan entonados luego de las últimas dos victorias en la Liga MX, ‘La Franja’ no tendrá a su principal figura en cancha: Emiliano Gómez. El talentoso y desequilibrante atacante uruguayo no aparece en el once inicial de Puebla para medirse ante el América. Esa particularidad tomó por sorpresa al aficionado neutral.

De cara a este encuentro de la jornada 6 del Apertura 2026, el charrúa no pudo ser parte del mismo a causa de una lesión muscular que lo tiene a maltraer desde hace unos días. Fue por esta precisa razón que Emiliano Gómez tampoco tuvo minutos en campo el fin de semana pasado en el último encuentro de Puebla por la Liga MX.

Emi Gómez, afuera del once en Puebla [Foto: Getty]

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Para Puebla, no tener a Emiliano Gómez representa una pérdida significativa, ya que además en el último partido que jugó convirtió un gol, como los tiene acostumbrados allí. En una plantilla donde no sobra el talento, el uruguayo le ha brindado un salto de calidad y una enorme cuota ofensiva al equipo celeste y blanco recientemente.

Contemplando que vienen de dos victorias consecutivas, y una última marcando tres goles, Puebla repetirá alineación hoy ante el América respecto al partido pasado. Eduardo Mustre, la ‘revelación’ del ataque de ‘La Franja’, será su principal carta para dañar a la defensa de las Águilas y tratar de lograr un triunfo en el Coloso de Santa Úrsula.

Durante su estadía en la institución, Emiliano Gómez lleva 17 goles y 7 asistencias en 70 juegos oficiales con Puebla, en los 5548 minutos que tuvo en el club dentro de la cancha. Buscado por América, Toluca y Cruz Azul en mercados de pases anteriores, se recupera para intentar volver a su mejor versión vistiendo estos colores en México.