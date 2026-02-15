Durante este mercado de fichajes el Club América tuvo muchos movimientos, desde bajas en la directiva, hasta nuevos integrantes con los que nadie esperaba contar. Sin embargo, hace unas semanas, André Jardine mencionó que varios elementos todavía podrían salir y dio una lista de cinco, de los cuales ya tres dijeron adiós.

Pero este sábado durante la transmisión del Clásico Nacional donde las Águilas cayeron con un 1-0, la periodista Mónica Arredondo confirmó que uno de los que en ese momento Jardine había apuntado como baja de la escuadra azulcrema quedaba confirmado que seguiría en el equipo, por lo menos para lo que resta del Clausura 2026.

Se queda en el América

Aunque en la semana se habló de la posible salida de Brian Rodríguez y Néstor Araujo no fue ni convocado para el partido de ayer. El elemento que de plano no sale del equipo para este torneo, no es ninguno de ellos, sino que se trata de Paulo Víctor, quien es el asistente técnico de Jardine y a quien se le había vinculado con la selección de Brasil.

De acuerdo con lo mencionado por la conductora, Paulo sí es considerado para tomar las riendas de la categoría Sub 21 de la Verdeamarela, pero por el momento continuará en el equipo. Era un hecho que esta oferta la aceptaría, porque ya la tuvo el propio Jardine, pero ahora habrían llegado a un posible acuerdo.

Ahora falta conocer cuál será la situación con Brian que es el que estaría con la posibilidad de tener esa oferta millonaria en Rusia. Además, ese mercado cierra el próximo jueves 19 de febrero, por lo que queda menos de una semana para que el “Rayito” decida su futuro, mientras seguirán estando bajo las riendas de su auxiliar técnico.

