Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mexicanos en el extranjero

Álvaro Fidalgo impresiona en Betis y se gana los elogios de Manuel Pellegrini: “Es un jugón”

A Álvaro Fidalgo le bastaron solo tres partidos en el Betis para ser halagado por su afición y por Manuel Pellegrini.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
Álvaro Fidalgo brilla en Betis
© @alvarofidalgoÁlvaro Fidalgo brilla en Betis

Álvaro Fidalgo encajó como anillo al dedo en Betis. El centrocampista tenía la intención de contar con una segunda oportunidad en el futbol europeo y el ex América está aprovechando la ocasión como nadie mostrando un gran nivel desde su regreso a España.

Publicidad

El nacionalizado mexicano solo disputó tres partidos con el Betis, pero Manuel Pellegrini lo vio muy bien y por eso en dos de estos encuentros fue titular. Los rendimientos de Álvaro Fidalgo le valieron la aprobación de la afición y del propio entrenador.

Betis destacó a Álvaro Fidalgo

Es un jugón ese hombre al que llaman maguito“, escribió el Betis en sus redes sociales luego de la victoria del conjunto verdiblanco por 2-1 ante Mallorca de este domingo. Álvaro Fidalgo formó parte de la alineación inicial y estuvo en el campo por 67 minutos.

El Betis tuvo varias ausencias en el mediocampo con las lesiones de Isco, Giovani Lo Celso y Sofyan Amrabat. Es por eso que el club español buscó a Álvaro Fidalgo y el ex América no tardó en mostrar sus condiciones. Tras el triunfo con Mallorca, Manuel Pellegrini comentó que hicieron un trabajo correcto por traer al centrocampista.

Publicidad

Unos días antes, luego de su primera titularidad en la victoria por 1-0 ante Atlético de Madrid, el técnico chileno lo destacó: “Álvaro Fidalgo se está integrando al funcionamiento del equipo, es un jugador que además nos da buena técnica, pierde muy pocos balones”.

Héctor Herrera le dice sus verdades a Álvaro Fidalgo y le cierra la puerta de la Selección Mexicana

ver también

Héctor Herrera le dice sus verdades a Álvaro Fidalgo y le cierra la puerta de la Selección Mexicana

De esta manera, cinco años después de su salida de España para hacer historia con el América, Álvaro Fidalgo volvió al país europeo para tener una segunda oportunidad en LaLiga. El centrocampista está aprovechando la ocasión en un equipo importante y con aspiraciones.

Publicidad

En síntesis

  • Álvaro Fidalgo disputó tres partidos con el Betis, siendo titular en dos de ellos.
  • El Betis venció 2-1 al Mallorca con Fidalgo jugando como titular durante 67 minutos.
  • Manuel Pellegrini elogió a Álvaro Fidalgo.
Patricio Hechem
Patricio Hechem
Lee también
El futbolista de Chivas que se burló de Raphael Veiga tras ganar el Clásico
Liga MX

El futbolista de Chivas que se burló de Raphael Veiga tras ganar el Clásico

Chivas le responde al Club América y a Brian Rodríguez de manera especial
América

Chivas le responde al Club América y a Brian Rodríguez de manera especial

Lo contemplaron como baja, pero se quedará con el Club América
América

Lo contemplaron como baja, pero se quedará con el Club América

Nicolás Larcamón comentó la victoria de Cruz Azul y replicó a Ángel Correa
Liga MX

Nicolás Larcamón comentó la victoria de Cruz Azul y replicó a Ángel Correa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo