Álvaro Fidalgo encajó como anillo al dedo en Betis. El centrocampista tenía la intención de contar con una segunda oportunidad en el futbol europeo y el ex América está aprovechando la ocasión como nadie mostrando un gran nivel desde su regreso a España.

El nacionalizado mexicano solo disputó tres partidos con el Betis, pero Manuel Pellegrini lo vio muy bien y por eso en dos de estos encuentros fue titular. Los rendimientos de Álvaro Fidalgo le valieron la aprobación de la afición y del propio entrenador.

Betis destacó a Álvaro Fidalgo

“Es un jugón ese hombre al que llaman maguito“, escribió el Betis en sus redes sociales luego de la victoria del conjunto verdiblanco por 2-1 ante Mallorca de este domingo. Álvaro Fidalgo formó parte de la alineación inicial y estuvo en el campo por 67 minutos.

El Betis tuvo varias ausencias en el mediocampo con las lesiones de Isco, Giovani Lo Celso y Sofyan Amrabat. Es por eso que el club español buscó a Álvaro Fidalgo y el ex América no tardó en mostrar sus condiciones. Tras el triunfo con Mallorca, Manuel Pellegrini comentó que hicieron un trabajo correcto por traer al centrocampista.

Unos días antes, luego de su primera titularidad en la victoria por 1-0 ante Atlético de Madrid, el técnico chileno lo destacó: “Álvaro Fidalgo se está integrando al funcionamiento del equipo, es un jugador que además nos da buena técnica, pierde muy pocos balones”.

De esta manera, cinco años después de su salida de España para hacer historia con el América, Álvaro Fidalgo volvió al país europeo para tener una segunda oportunidad en LaLiga. El centrocampista está aprovechando la ocasión en un equipo importante y con aspiraciones.

