Pumas está en el tercer puesto de la tabla general, la victoria de Cruz Azul, hizo que lo desplazara del segundo sitio. Sin embargo, la escuadra liderada por Efraín Juárez está dando sorpresas en este torneo, donde cabe resaltar que no hay Play-In. Y es que en una estadística importante el conjunto universitario está por encima de los grandes.

Aunque la escuadra auriazul no ha conseguido estar invicto en este torneo como lo está Chivas, la realidad es que hay algo en lo que sí los supera y es en el poder ofensivo. Pese a que Pumas no tiene al goleador del torneo y le ha costado encontrar un delantero ante las lesiones de los suyos, tienen más anotaciones que ellos, que La Máquina y que el América.

Pumas lidera en goles

De acuerdo con la estadística en lo que va de este Clausura 2026, los dirigidos por Efra, se encuentran como líderes en anotaciones, ya que después de estas seis fechas tienen un total de 12 anotaciones. Mientras que el Rebaño y los Celestes tienen 11 cada uno, incluso supera cuatro veces los goles que han conseguido las Águilas en este torneo.

El equipo ha llegado a esta marca, después de que le metieran un gol al Querétaro en la Jornada 1, otro más a Tigres en la Jornada 2, uno también a León en la Jornada 3, pero se fueron adelante con los 4 a Santos en la fecha 4; dos más a Atlas en la Jornada 5 y finalmente los 3 que consiguió en la fecha 6 ante Puebla, dando así la docena de anotaciones.

Clubes como Rayados, los de la UANL y Atlético de San Luis tienen un total de 10 tantos en este torneo; Necaxa con 9, Juárez FC 8, Pachuca 7; Toluca, Atlas, Mazatlán y Santos tienen 6 tantos; Tijuana, Querétaro y León un total de 5 cada uno; 4 Puebla y finalmente el América con tres goles, por lo que lideran hasta el momento.

