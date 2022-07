Ryan García aceptó que necesita de Gervonta Davis. Entiende que es el tipo de rival que, de conseguir una victoria en la que confía plenamente, terminará de darle el reconocimiento que dice merecer como uno de los mejores boxeadores en la actualidad. Así lo hizo saber luego de vencer con un cayegórico nocaut en el sexto asalto a Javier Fortuna, el último sábado.

Consumada esa victoria, el californiano volvió a llamar al campeón mundial Regular de peso ligero de la AMB. Y este no tardó en responderle de manera positiva en las redes sociales, avisándole que se verán a fin de año. No será sencillo, pues sus promotoras, que a la vez están asociadas con diferentes cadenas de transmisión, deberán llegar a un acuerdo beneficioso para todos.

Pero Ryan sabe que si de verdad quiere que se concrete una pelea ante Tank deberá hacer campaña de ahora en adelante, para lo que cuenta con sus redes sociales como principales aliadas, pues junta allí millones de seguidores que también pueden ejercer presión para que les den el gusto.

Tal vez por so, este mismo lunes dejó un mensaje intimidatorio a Gervonta Davis esperando que este recoja el guante dando inicio así a un intercambio que tome tanta o más notoriedad que sus recientes entredichos con Saúl El Canelo Álvarez.

"Vamos, Gervonta. Deja que te patee el trasero muy rápido. Solo dolerá un poco, no lo notarás y podemos ir al club después. Solo acepta la lucha y tu destino", comenzó escribiéndole. Y agregó: "No solo venceré a Tank. Haré que parezca que no había ninguna razón para que el estuviera en el ring conmigo. Será una exprimida rápida del limón".