David Faitelson eligió a los 10 mejores deportistas mexicanos de la historia: Julio César Chávez líder

El debate sobre quiénes son los atletas más grandes en los anales del deporte azteca volvió a encenderse con fuerza en las redes sociales. El siempre polémico periodista David Faitelson compartió en su cuenta oficial de X su listado personal con los 10 mejores deportistas mexicanos de todos los tiempos, una nómina llena de jerarquía, historia y coronada por la máxima figura del boxeo tricolor.

Publicidad

Los mejores mexicanos de la historia según David Faitelson

Al frente de su ranking, Faitelson no dudó en ubicar en el primer puesto a Julio César Chávez, considerado de forma casi unánime como el pugilista más dominante de la historia del país. El podio lo completan dos gigantes multidisciplinarios: en el segundo escalón aparece el pentacampeón del Pichichi en España, Hugo Sánchez, seguido inmediatamente por Joaquín Capilla, el histórico clavadista que cosechó cuatro medallas olímpicas.

La nómina continúa con figuras que dejaron una huella imborrable tanto a nivel nacional como internacional. El cuarto lugar quedó en manos del mítico Fernando El Toro Valenzuela por su legado inolvidable en las Grandes Ligas, mientras que la quinta casilla fue otorgada a Ana Gabriela Guevara, referente absoluta del atletismo azteca gracias a sus hazañas en los 400 metros planos.

En la segunda mitad de la clasificación se destaca la presencia futbolística de Rafael Márquez en el sexto puesto, escoltado por la múltiple medallista olímpica de taekwondo María del Rosario Espinosa (7.ª) y la ex número uno del mundo del golf, Lorena Ochoa (8.ª). El cierre de la lista lo integran el marchista Raúl González (9.º) y la inolvidable campeona de halterofilia Soraya Jiménez (10.ª).

Publicidad

Mi top “10” de deportistas mexicanos en todos los tiempos…



1.= Julio César Chávez

2.= Hugo Sánchez

3.= Joaquin Capilla

4.= Fernando Valenzuela

5.= Ana Gabriela Guevara

6.= Rafael Marquez

7.= Maria Espinosa

8.= Lorena Ocho

9.= Raúl González

10.= Soraya Jiménez



¿Me falta… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) September 17, 2026

Fiel a su estilo provocador y con la intención de encender la interacción entre sus seguidores, el comunicador cerró su publicación con tres interrogantes dirigidos a su audiencia: “¿Me falta alguien? ¿Me sobra alguien? ¿Cuál es el de ustedes?”. Las preguntas no tardaron en generar miles de respuestas y abrir la discusión en las plataformas digitales sobre los nombres de peso que quedaron fuera del cotizado ranking.

En síntesis

David Faitelson publicó su listado de los 10 mejores deportistas mexicanos de la historia.

publicó su listado de los 10 mejores deportistas mexicanos de la historia. Julio César Chávez fue ubicado en el primer puesto del ranking de Faitelson.

fue ubicado en el primer puesto del ranking de Faitelson. Hugo Sánchez y Joaquín Capilla completaron el podio elaborado por el periodista deportivo.