¿A qué hora pelean el chileno Shelao y el colombiano BelosMaki en Stream Fighters 4?

Este sábado 18 de octubre tendrá lugar la cuarta edición de Stream Fighters. En Colombia, algunas de las celebridades más importantes de la actualidad estarán sobre el cuadrilátero, incluido el chileno Shelao, quien será uno de los protagonistas destacados de la jornada.

El rival del trasandino será BelosMaki, y la contienda tiene el añadido de ser la primera en la historia de este evento en realizarse sin protección. Los boxeadores no llevarán casco y estarán completamente expuestos a los golpes de su rival, por lo que la emoción subirá todavía más.

En ese sentido, todos los aficionados desean ver como se desarrollan los acontecimientos en Bogotá, por lo que a continuación te contamos a qué hora se espera que llegue el combate para que no te pierdas ningún detalle. Teniendo en cuenta que será la cuarta de seis peleas esperadas en la velada, deberá esperar su turno.

Shelao y BelosMaki paralizarán Stream Fighters

Está estipulado que Shelao y BelosMaki ingresen al cuadrilátero a las 17:30hs en México, 20:30hs en Buenos Aires y 18:30hs de Bogotá, aunque no se trata de un horario confirmado, sino más bien una aproximación, ya que todo depende de lo que vaya sucediendo previamente en la jornada.

De esta manera, está todo listo para que los espectadores puedan disfrutar de un gran espectáculo. Al ser la única contienda en la que los boxeadores estarán sin casco, el atractivo se eleva considerablemente con la esperanza de ver un nocaut o, simplemente, un momento inolvidable sobre el cuadrilátero.