En el marco de la Ida de la Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, Tigres UANL y Toluca se enfrentan este jueves 11 de diciembre desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario. Ambos equipos van por la victoria para afrontar la Vuelta con otra necesidad.

Para este partido, el director técnico Antronio Mohamed no contará con un jugador que suele ser titular. El delantero brasileño Helinho no será de la partida e integrará el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que el cambio es meramente táctico.

¿Quién será el reemplazo de Helinho en Tigres UANL vs. Toluca?

Con esta noticia, el volante argentino Santiago Simónse sumará al conjunto inicial y se sumará a una línea de cinco defensores que obligan a un cambio de alineación. De esta manera, el equipo jugará, en principio, con una formación de 5-4-1.

¿Cuál será la alineación de Toluca vs. Tigres UANL sin Helinho?

Sin Helinho, el conjunto escarlata formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Felinos: González; Simón, Méndez, Del Villa, Pereira, Gallardo; Angulo, Ruiz, Romero, Castro; y Paulinho.

