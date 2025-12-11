El Estadio Universitario será el centro de la fiesta este jueves por la noche, cuando Tigres UANL y Toluca le den el puntapié inicial a la gran final del campeonato. Auriazules y escarlatas abrirán la serie en lo que será el juego de ida, en un espectáculo que verán cientos de miles de personas en México y todo el continente.

Los ‘Diablos Rojos’ son los vigentes campeones del futbol mexicano: en el último torneo, se coronó tras vencer al América en la definición. En esa misma Liguilla, Tigres quedó eliminado en semifinales… ¡ante Toluca! Ahora, los ‘Felinos’ buscarán tener revancha de aquella derrota y en una serie donde se pone en juego un trofeo.

Actualmente, y luego de aquella consagración en el Clausura, Toluca alcanzó los ¡11 títulos! de Liga MX. Sus laureles comprenden el Campeonato 1966-67, el Campeonato 1967-68, el Campeonato 1974-75, el Torneo Verano 1998, el Torneo Verano 1999, el Torneo Verano 2000, el Torneo Aperura 2002, el Torneo Apertura 2005, el Torneo Apertura 2008, el Bicentenario 2010 y el Clausura 2025.

Por su parte, hoy en día Tigres UANL posee 8 estatuillas de Liga MX. Sus trofeos corresponden al Campeonato 1977-78, el Campeonato 1981-82, el Torneo Apertura 2011, el Torneo Apertura 2015, el Torneo Apertura 2016, el Torneo Apertura 2017, el Torneo Clausura 2019 y el Torneo Clausura 2023. Así, intentará llegar a nueve en este Apertura 2025.

Toluca quiere seguir haciendo historia en México [Foto: Getty]

Por otra parte, así como alegrías, ambos equipos también han sufrido varias frustraciones a lo largo de la historia. Toluca ha sido subcampeón en 8 ocasiones y Tigres en 6 oportunidades en la Liga MX. Esto es, si hubiesen ganado todas sus finales, el conjunto escarlata tendría diecinueve conquistas y el elenco auriazul, catorce estrellas locales.

Con el palmarés que ostenta cada uno, Toluca es el 3° equipo más ganador y Tigres el 5° más ganador del país. Completan el top cinco América (primero con 16 trofeos), Chivas (segundo con 12 trofeos), y Cruz Azul (cuarto con 9 trofeos). De este modo, los ‘Diablos Rojos’ tienen la chance de alcanzar al Guadalajara y los ‘Felinos’ de igualar la marca de La Máquina. ¿Quién será el campeón?

