¿Por qué no juega Nicolás Ibáñez en Tigres UANL vs. Toluca por la Ida de la Final del Apertura 2025?

El delantero argentino no será parte del duelo de los Felinos ante los Diablos Rojos por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Nicolás Ibáñez no será parte del duelo de Tigres UANL ante Toluca por la Final del Apertura 2025
© Getty ImagesNicolás Ibáñez no será parte del duelo de Tigres UANL ante Toluca por la Final del Apertura 2025

En el marco de la Ida de la Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MXTigres UANL y Toluca se enfrentan este jueves 11 de diciembre desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario. Ambos equipos van por la victoria para afrontar la Vuelta con otra necesidad.

Para este partido, el director técnico Guido Pizarro no contará con un jugador que suele ser titular. El delantero argentino Nicolás Ibáñez no será de la partida e integrará el banquillo. La razón radica en que el futbolista sufrió unedema muscular en la pierna derecha.

¿Quién será el reemplazo de Nicolás Ibáñez en Tigres UANL vs. Toluca?   

Con esta noticia, el delantero francés André-Pierre Gignac se sumará al conjunto inicial y, con 40 años, liderará una vez más la ofensiva de los Felinos. De esa manera, junto a Ángel Correa serán los grandes referentes para el equipo en el campo de juego.

¿Cuál será la alineación de Tigres UANL vs. Toluca sin Nicolás Ibáñez?   

Sin Nicolás Ibáñez, el conjunto auriazul formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Diablos Rojos: Guzmán; Garza, Joaquim, Angulo, Farfán; Lainez, Gorriarán, Zwarg, Correa; Brunetta y Gignac.

