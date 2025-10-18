Quién pelea HOY sábado 18 de octubre de 2025 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

El boxeo vuelve a tomar protagonismo este fin de semana con una velada que promete buen espectáculo y nombres reconocidos sobre el cuadrilátero. Aunque el año comienza a despedirse lentamente, las funciones de cierre siguen entregando motivos para encender la pasión de los fanáticos que disfrutan cada golpe y cada emoción arriba del ring.

Publicidad

Publicidad

ver también Quiere la trilogía: revelan que la pelea que busca Tyson Fury es ante Oleksandr Usyk

Esta vez, toda la atención estará puesta en Danny García (37-4), un boxeador con trayectoria y peso propio dentro del deporte. El estadounidense regresa decidido a reafirmar su vigencia en la categoría superwelter y dejar en claro que su nombre aún pertenece a la élite. Con experiencia, potencia y una gran lectura de combate, buscará una victoria que lo mantenga dentro de los principales contendientes.

En la otra esquina estará Daniel González (22-4-1), también norteamericano, que llega con la motivación de aprovechar una oportunidad única. Enfrentar a un rival del calibre de García representa un desafío enorme, pero también una chance de oro para reposicionar su carrera y demostrar que está listo para dar un salto de nivel.

La jornada que comenzará a las 17:00hs del Centro de México, 18:00hs en Bogotá y 20:00hs de Buenos Aires, mientras que a las 19:30hs en México, aproximadamente tres horas después, iniciará la contienda estelar. De manera exclusiva, la cartelera podrá ser seguida mediante Millions.co desde cualquier parte del mundo.

Publicidad

Publicidad

ver también Maravilla Martínez le propone revancha a Julio César Chávez Jr.: “Me va a hacer feliz”

Además, se podrá disfrutar de una nueva velada de creadores de contenido. En Colombia se desarrollará Stream Fighters 4, donde algunas de las celebridades más importantes de Internet estarán sobre el cuadrilátero para intentar darle una alegría. De México, la representante será Karely Ruiz, quien se enfrentará a Vaughn Alexander en el combate inicial.

Las peleas más destacadas de este sábado 18 de octubre:

Gabriel Rosado vs. Vaughn Alexander | Peso supermediano

| Peso supermediano Chris Colbert vs. Blas Ezequiel Caro | Peso ligero

| Peso ligero Damian Knyba vs. Joey Dawejko | Peso pesado

| Peso pesado Nahir Albright vs. Richard Commey | Peso superligero

| Peso superligero Danny García vs. Daniel González | Peso superwelter

Karely Ruiz (México) vs. Karina García (Colombia)

The Nino (República Dominicana) vs. By King (Chile)

Milica (Argentina) vs. May Osorio (Colombia)

Shelao (Chile) vs. BelosMaki (Colombia)

JH de la Cruz (Colombia) vs. Cristo Rata (Perú)

Yina Calderón (Colombia) vs. Andrea Valdiri (Colombia)

Publicidad