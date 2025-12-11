Tigres UANL y Deportivo Toluca serán los protagonistas del partido más trascendental de la semana en el continente. En un Volcán colmado y con un clima increíble, se verán las caras por el juego de ida de la final del Apertura 2025. En este sentido, entérate cuáles son las alternativas para sintonizar el primer choque de la serie.

Los ‘Felinos’ se clasificaron a esta última instancia tras superar a Cruz Azul en semifinales, serie que finalizó igualada 2-2 pero lo benefició por posición general. Por su parte, los ‘Diablos Rojos’ hicieron lo propio luego de vencer a Monterrey en semifinales, empatando la serie 3-3 pero avanzando también por mejor posición.

¿Cuándo y a qué hora juegan Tigres vs. Toluca por el Apertura 2025?

El partido Tigres UANL vs. Deportivo Toluca se disputará HOY jueves 11 de diciembre, con sede en el Estadio Universitario, la casa de los ‘Universitarios’. El compromiso nocturno dará comienzo a las 20.00 horas del Centro de México, en lo que será la ida de la gran final del Torneo Apertura de la Liga MX.

Comienza la gran final del Torneo Apertura 2025 [Foto: Getty]

¿Dónde ver Tigres vs. Toluca en TV por el Apertura 2025?

El partido Tigres UANL vs. Deportivo Toluca se podrá seguir en vivo y en directo en todo México a través de las señales de Azteca 7 y FOX. Serán las únicas dos pantallas que pasarán por televisión al instante la transmisión del primer encuentro de la serie decisiva por el título.

¿Dónde ver Tigres vs. Toluca en Internet por el Apertura 2025?

El partido Tigres UANL vs. Deportivo Toluca se podrá sintonizar en vivo y en directo vía streaming, por medio de Tubi y Azteca Deportes Network. Además, el compromiso también será transmitido por las plataformas pagas ViX Premium y FOX One a lo largo y ancho del territorio mexicano.