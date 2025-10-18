¿A qué hora pelean la argentina Milica y la colombiana May Osorio en Stream Fighters 4?

El sábado 18 de octubre es el día elegido para que llegue una nueva edición de Stream Fighters, con acción sobre el cuadrilátero que promete mantener a los fanáticos al filo de la butaca. Milica y May Osorio son dos de las pugilistas más esperadas por todos, dos atletas que llegan con todo para dejar su huella y poner el espectáculo al máximo.

Publicidad

Publicidad

ver también Quién pelea HOY sábado 18 de octubre de 2025 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

El duelo entre Milica y Osorio se perfila como uno de los más atractivos de la velada. Ambas competidoras demostrarán su habilidad, fuerza y estrategia en cada intercambio, buscando sorprender a la audiencia y marcar diferencia dentro del evento. La pelea será un verdadero test para sus capacidades, y los fanáticos esperan un enfrentamiento acorde a las expectativas.

Horario para la pelea de Milica y May Osorio

Se espera que Milica y May Osorio suban al ring a las 16:30hs de México, 19:30hs de Buenos Aires y 17:30hs en Colombia. La particularidad es que no se cuenta con un anuncio oficial, por lo que todo se trata de una estimación que puede variar en función de lo que acontezca previamente en el día.

Los seguidores del Stream Fighters están atentos al desarrollo de cada combate y este duele promete robarse la atención. Será la tercera pelea de la noche, por lo que habrá que seguir la programación para no perderse ni un instante de la acción.

Publicidad