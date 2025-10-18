Es tendencia:
logotipo del encabezado
Stream Fighters 4

¿A qué hora pelean la argentina Milica y la colombiana May Osorio en Stream Fighters 4?

La argentina volverá a aparecer en escena, esta vez para medirse con una figura local.

Por Lucas Lescano

Milica está lista para conseguir una victoria en el box amateur.
© INSTAGRAMMilica está lista para conseguir una victoria en el box amateur.

El sábado 18 de octubre es el día elegido para que llegue una nueva edición de Stream Fighters, con acción sobre el cuadrilátero que promete mantener a los fanáticos al filo de la butaca. Milica y May Osorio son dos de las pugilistas más esperadas por todos, dos atletas que llegan con todo para dejar su huella y poner el espectáculo al máximo.

Publicidad
Quién pelea HOY sábado 18 de octubre de 2025 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

ver también

Quién pelea HOY sábado 18 de octubre de 2025 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

El duelo entre Milica y Osorio se perfila como uno de los más atractivos de la velada. Ambas competidoras demostrarán su habilidad, fuerza y estrategia en cada intercambio, buscando sorprender a la audiencia y marcar diferencia dentro del evento. La pelea será un verdadero test para sus capacidades, y los fanáticos esperan un enfrentamiento acorde a las expectativas.

Horario para la pelea de Milica y May Osorio

Se espera que Milica y May Osorio suban al ring a las 16:30hs de México, 19:30hs de Buenos Aires y 17:30hs en Colombia. La particularidad es que no se cuenta con un anuncio oficial, por lo que todo se trata de una estimación que puede variar en función de lo que acontezca previamente en el día.

Los seguidores del Stream Fighters están atentos al desarrollo de cada combate y este duele promete robarse la atención. Será la tercera pelea de la noche, por lo que habrá que seguir la programación para no perderse ni un instante de la acción.

Publicidad
lucas lescano
Lucas Lescano
    Lee también
    ¿A qué hora pelean la mexicana Karely Ruiz y la colombiana Karina García en Stream Fighters 4?
    Boxeo

    ¿A qué hora pelean la mexicana Karely Ruiz y la colombiana Karina García en Stream Fighters 4?

    ¿A qué hora pelean el chileno Shelao y el colombiano BelosMaki en Stream Fighters 4?
    Boxeo

    ¿A qué hora pelean el chileno Shelao y el colombiano BelosMaki en Stream Fighters 4?

    ¿Juega Raúl Jiménez? Las alineaciones de Fulham vs. Arsenal
    UEFA

    ¿Juega Raúl Jiménez? Las alineaciones de Fulham vs. Arsenal

    ¿A qué hora es la carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos?
    FÓRMULA 1

    ¿A qué hora es la carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos?

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1compliance-2compliance-3
    Better Collective Logo