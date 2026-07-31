El dinero que pediría Milan para vender a Santiago Giménez: los equipos interesados

Milan no tiene intenciones de seguir con Santiago Giménez y el mexicano ha empezado a explorar opciones.

Santiago Giménez se sumó esta semana a los entrenamientos del Milan después de sus vacaciones tras el Mundial 2026. A pesar de la intención que tiene el ‘Bebote’ de pelearla en club rossonero, todo indica que el equipo italiano quiere desprenderse del mexicano.

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Además, el Milan desembolsó más de 70 millones de euros para fichar a Gonzalo Ramos, delantero portugués. De esta manera, el conjunto rossonero trabaja para buscarle un nuevo equipo a Santiago Giménez y ya habría definido la cifra que quiere recibir por el mexicano.

Según lo informado por La Gazzetta Dello Sport, Milan quiere recibir aproximadamente 20 millones de euros por Santiago Giménez. La institución italiana compró al ‘Bebote’ en enero de 2025 por más de 30 millones de euros y la intención es recuperar algo de la inversión hecha.

Santiago Giménez en su regreso a Milan (@sant.gimenez)

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Santiago Giménez convirtió 7 goles en 37 partidos disputados con el Milan y en la pasada temporada estuvo varios meses ausente por la lesión y operación en su tobillo derecho. En esta intención de venta o de desprenderse del delantero es que aparecen posibles destinos.

Posibles destinos para Santiago Giménez

De acuerdo a lo revelado por Calcio Mercato, Lazio es uno de los equipos que quieren a Santiago Giménez. Sin embargo, el equipo de la capital de Italia tendría que primero realizar una venta importante para luego invertir parte del dinero en el mexicano.

Otro posible destino que surgió en las últimas horas es el Porto. Todavía queda más de un mes para el cierre del mercado europeo debido a que finaliza el próximo 2 de septiembre, por lo que Santiago Giménez tiene mucho tiempo para explorar sus opciones.

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En síntesis