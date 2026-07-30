Concacaf fue traicionada por la FMF

La bomba explotó este miércoles cuando la UEFA se rebeló en contra de la opción que dio la FIFA de integrar a los negocios de la Copa del Mundo a una empresa privada. Ante ello, organismos como la Concacaf, la US Soccer y la Canada Soccer, quienes vienen, junto a México de ser anfitriones se negaron a esta apuesta.
FMF desafía a la Concacaf
Sin embargo, la Federación Mexicana de Futbol apareció con un comunicado en el que deja ver una “traición” a lo que hizo la Concacaf y las federaciones vecinas. La FMF menciona que estará analizando el nuevo modelo que la FIFA está proponiendo, con la idea de que tome la decisión más asertiva al respecto, dándole la espalda a lo mencionado.
“En la citada comunicación, FIFA plantea que para que las Federaciones tomen una decisión informada respecto a su participación en dicho mecanismo, abrirá mesas de trabajo para ampliar la información y documentación asociada al nuevo modelo. Al respecto la FMF agotará dicho proceso de estudio y análisis para tomar la decisión que más convenga al desarrollo del futbol mexicano”.FMF
Inmediatamente, esto fue cuestionado por los medios y los aficionados, quienes no dan crédito de que la propia Federación se haya impuesto a lo ya mencionado por los demás que representan la zona. Esto ha generado una serie de especulaciones en la que la FMF se vería beneficiada en caso de que esta propuesta procediera.
Aunque por lo que menciona el comunicado, no dan una respuesta hasta el momento, el hecho de haber contradicho lo que ya estipula la propia Concacaf y las Federaciones de Estados Unidos y Canadá pone en la mira a México por este escrito sobre todo ante una mayoría que es evidente que no está dispuesta a aceptar.
En síntesis
- Concacaf y UEFA rechazaron la propuesta de FIFA sobre empresas en la Copa Mundial.
- La FMF estudiará el nuevo modelo de la FIFA para tomar una decisión informada.
- La FIFA abrirá mesas de trabajo para detallar el nuevo mecanismo a las federaciones.