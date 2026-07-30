Concacaf fue traicionada por la FMF

La FMF soltó un comunicado que hace pensar que no está de acuerdo con la decisión de Concacaf sobre la FIFA.

La bomba explotó este miércoles cuando la UEFA se rebeló en contra de la opción que dio la FIFA de integrar a los negocios de la Copa del Mundo a una empresa privada. Ante ello, organismos como la Concacaf, la US Soccer y la Canada Soccer, quienes vienen, junto a México de ser anfitriones se negaron a esta apuesta.

Publicidad

FMF desafía a la Concacaf

Sin embargo, la Federación Mexicana de Futbol apareció con un comunicado en el que deja ver una “traición” a lo que hizo la Concacaf y las federaciones vecinas. La FMF menciona que estará analizando el nuevo modelo que la FIFA está proponiendo, con la idea de que tome la decisión más asertiva al respecto, dándole la espalda a lo mencionado.

“En la citada comunicación, FIFA plantea que para que las Federaciones tomen una decisión informada respecto a su participación en dicho mecanismo, abrirá mesas de trabajo para ampliar la información y documentación asociada al nuevo modelo. Al respecto la FMF agotará dicho proceso de estudio y análisis para tomar la decisión que más convenga al desarrollo del futbol mexicano”. FMF

Inmediatamente, esto fue cuestionado por los medios y los aficionados, quienes no dan crédito de que la propia Federación se haya impuesto a lo ya mencionado por los demás que representan la zona. Esto ha generado una serie de especulaciones en la que la FMF se vería beneficiada en caso de que esta propuesta procediera.

Publicidad

Aunque por lo que menciona el comunicado, no dan una respuesta hasta el momento, el hecho de haber contradicho lo que ya estipula la propia Concacaf y las Federaciones de Estados Unidos y Canadá pone en la mira a México por este escrito sobre todo ante una mayoría que es evidente que no está dispuesta a aceptar.

En síntesis