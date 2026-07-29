Le negaron los viáticos, pero Canelo Álvarez pagará el viaje de esta joven promesa al Mundial Sub 19

El pugilista mexicano de nueva cuenta hizo una de sus mejores obras en pro del nuevo talento en el boxeo.

Saúl “Canelo” Álvarez es uno de los deportistas a los que se les ha reconocido por su millonaria fortuna y las excentricidades. Sin embargo, cuando se trata de apoyar a México en cuestiones totalmente humanitarias es capaz de dar lo necesario para que se puedan solucionar.

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Ya han sido varias situaciones en las que el boxeador nacional ha ayudado a personas que requieren de apoyo económico para cuestiones importantes. Por lo que de nueva cuenta lo volvió a hacer y ayudará a un joven para que cumpla su sueño en el ring.

Se trata de Josué Zepeda, un boxeador de Baja California que compartió un video para pedir una colecta de 80 mil pesos para poder pagar los viáticos para el Campeonato Mundia Sub 19 de boxeo que se llevará a cabo en octubre de 2026 en Buvda, Montenegro.

Canelo Álvarez donará dinero a joven boxeador mexicano

El joven explicó que es la tercera vez que tendrá que representar al país, pero que lamentablemente él tenía que cubrir los viáticos en el mes de agosto, lo que equivalía a esa cantidad. Fue ahí, donde en la cuenta de Instagram, apareció el Canelo con un mensaje.

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“Te van a contactar para que estés pendiente, cuenta con ellos y mucho éxito”, fue el mensaje que le puso el pugilista. De esta manera, los demás seguidores fueron a agradecerle el apoyo a este joven que seguramente podrá cumplir su sueño de esta manera.

En síntesis

Saúl “Canelo” Álvarez apoyará económicamente al joven boxeador bajacaliforniano Josué Zepeda.

apoyará económicamente al joven boxeador bajacaliforniano Josué Zepeda. 80 mil pesos era la colecta solicitada por Zepeda para pagar sus viáticos deportivos.

era la colecta solicitada por Zepeda para pagar sus viáticos deportivos. Campeonato Mundial Sub 19 de boxeo será en Buvda, Montenegro en octubre de 2026.