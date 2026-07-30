Benfica vs. St. Gallen: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones por la UEFA Europa League

El conjunto portugués perdió por la mínima en el partido de ida y ahora busca recuperarse en casa para clasificar a la tercera ronda de clasificación.

Benfica recibe al St. Gallen de Suiza por el partido de vuelta de la segunda ronda de clasificación de la UEFA Europa League 2026-27. El conjunto portugués cayó por 2-1 en el primer encuentro y ahora buscará la remontada en el Estadio da Luz para seguir adelante en la competencia.

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El St. Gallen dio la sorpresa en su estadio el jueves pasado al imponerse con los goles de Aliou Baldé y Tom Gaal (Rafa Silva había marcado el empate transitorio para la visita). Sin embargo, Benfica parte como favorito para obtener la clasificación a la tercera ronda.

Rafa Silva marcó el único gol de Benfica en el partido de ida (Getty Images)

Hora del partido Benfica vs. St. Gallen por país

México, Costa Rica, Guatemala : 13:00 hs

: 13:00 hs Perú, Colombia, Ecuador : 14:00 hs

: 14:00 hs Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay : 15:00 hs

: 15:00 hs Argentina, Uruguay : 16:00 hs

: 16:00 hs España: 21:00 hs

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Dónde ver Benfica vs. St. Gallen

El partido de vuelta de la segunda ronda clasificatoria de la UEFA Europa League entre Benfica y el FC St. Gallen se puede ver en directo a través de Benfica TV (BTV) y Benfica Play.

Alineaciones confirmadas de Benfica vs. St. Gallen