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Benfica vs. St. Gallen: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones por la UEFA Europa League

El conjunto portugués perdió por la mínima en el partido de ida y ahora busca recuperarse en casa para clasificar a la tercera ronda de clasificación.

Benfica recibe a St. Gallen por la segunda ronda de clasificación de la UEFA Europa League
© Imagen propiaBenfica recibe a St. Gallen por la segunda ronda de clasificación de la UEFA Europa League

Benfica recibe al St. Gallen de Suiza por el partido de vuelta de la segunda ronda de clasificación de la UEFA Europa League 2026-27. El conjunto portugués cayó por 2-1 en el primer encuentro y ahora buscará la remontada en el Estadio da Luz para seguir adelante en la competencia.

El St. Gallen dio la sorpresa en su estadio el jueves pasado al imponerse con los goles de Aliou Baldé y Tom Gaal (Rafa Silva había marcado el empate transitorio para la visita). Sin embargo, Benfica parte como favorito para obtener la clasificación a la tercera ronda.

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Rafa Silva marcó el único gol de Benfica en el partido de ida (Getty Images)

Rafa Silva marcó el único gol de Benfica en el partido de ida (Getty Images)

Hora del partido Benfica vs. St. Gallen por país

  • México, Costa Rica, Guatemala: 13:00 hs
  • Perú, Colombia, Ecuador: 14:00 hs
  • Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay: 15:00 hs
  • Argentina, Uruguay: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Dónde ver Benfica vs. St. Gallen

El partido de vuelta de la segunda ronda clasificatoria de la UEFA Europa League entre Benfica y el FC St. Gallen se puede ver en directo a través de Benfica TV (BTV) y Benfica Play.

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Alineaciones confirmadas de Benfica vs. St. Gallen

  • Benfica: Trubin; Bah, A. Silva, Lenglet, Dahl; Barreiro, Barrenechea; R. Silva, Sudakov, Kaminski; Pavlidis.
  • St. Gallen: Watkowiak; Gaal, Stanic, Okoroji; Vandermersch, Gortler, Daschner, Boukhalfa, Stevanovic; Witzig, Baldé.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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