Dónde ver EN VIVO Rottach-Egern vs. Bayern Múnich por el amistoso internacional: canales de TV y streaming

La pretemporada en Europa continúa con una intensa agenda de partidos amistosos, en los que los principales clubes buscan sumar minutos de competencia antes del inicio de la campaña 2026/27. Estos encuentros le permiten a los entrenadores probar variantes, evaluar futbolistas y llegar en las mejores condiciones a las competiciones oficiales.
Desde las 10:00 horas del Centro de México, el Bayern Múnich, dirigido por Vincent Kompany, se enfrentará al FC Rottach-Egern en un nuevo compromiso de preparación. El conjunto bávaro intentará seguir ajustando detalles de cara a una temporada en la que volverá a pelear por todos los títulos.
El encuentro se disputará en el Stadion am Birkenmoos, ubicado en el municipio de Rottach-Egern, en la región de Alta Baviera, Alemania. El rival de los bávaros es un equipo amateur que justamente es conocido por jugar partidos amistosos contra el rey del futbol alemán.
Qué canal transmite EN VIVO FC Rottach-Egern vs. Bayern Múnich
El amistoso internacional entre FC Rottach-Egern y Bayern Múnich podrá seguirse gratis a través del canal oficial de YouTube del Bayern Múnich, que ofrecerá la transmisión en vivo para todo el mundo.
Horarios de FC Rottach-Egern vs. Bayern Múnich
- Alemania: 17:00
- México: 09:00 (Centro)
- Colombia: 10:00
- Perú: 10:00
- Ecuador: 10:00
- Chile: 11:00
- Paraguay: 11:00
- Bolivia: 11:00
- Venezuela: 11:00
- Argentina: 12:00
- Brasil: 12:00
- Uruguay: 12:00
- Estados Unidos: 11:00 (Nueva York) / 08:00 (Los Ángeles)
Cuándo comienzan las principales ligas de Europa: Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1
En sintesis
- Bayern Múnich enfrentará al FC Rottach-Egern desde las 09:00 horas del centro de México.
- Vincent Kompany dirigirá al Bayern Múnich en su encuentro de preparación en Alemania.
- El partido se transmitirá gratis en vivo por el canal de YouTube del Bayern Múnich.