Dónde ver EN VIVO Rottach-Egern vs. Bayern Múnich por el amistoso internacional: canales de TV y streaming

El Bayern Múnich disputa un nuevo amistoso internacional de pretemporada ante el Rottach-Egern este jueves 30 de julio. A qué hora comienza el partido, qué canales de TV lo transmitirán y dónde se podrá ver en vivo por streaming.

La pretemporada en Europa continúa con una intensa agenda de partidos amistosos, en los que los principales clubes buscan sumar minutos de competencia antes del inicio de la campaña 2026/27. Estos encuentros le permiten a los entrenadores probar variantes, evaluar futbolistas y llegar en las mejores condiciones a las competiciones oficiales.

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Desde las 10:00 horas del Centro de México, el Bayern Múnich, dirigido por Vincent Kompany, se enfrentará al FC Rottach-Egern en un nuevo compromiso de preparación. El conjunto bávaro intentará seguir ajustando detalles de cara a una temporada en la que volverá a pelear por todos los títulos.

El encuentro se disputará en el Stadion am Birkenmoos, ubicado en el municipio de Rottach-Egern, en la región de Alta Baviera, Alemania. El rival de los bávaros es un equipo amateur que justamente es conocido por jugar partidos amistosos contra el rey del futbol alemán.

Qué canal transmite EN VIVO FC Rottach-Egern vs. Bayern Múnich

El amistoso internacional entre FC Rottach-Egern y Bayern Múnich podrá seguirse gratis a través del canal oficial de YouTube del Bayern Múnich, que ofrecerá la transmisión en vivo para todo el mundo.

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Horarios de FC Rottach-Egern vs. Bayern Múnich

Alemania: 17:00

17:00 México: 09:00 (Centro)

09:00 (Centro) Colombia: 10:00

10:00 Perú: 10:00

10:00 Ecuador: 10:00

10:00 Chile: 11:00

11:00 Paraguay: 11:00

11:00 Bolivia: 11:00

11:00 Venezuela: 11:00

11:00 Argentina: 12:00

12:00 Brasil: 12:00

12:00 Uruguay: 12:00

12:00 Estados Unidos: 11:00 (Nueva York) / 08:00 (Los Ángeles)

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