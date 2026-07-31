Franco Baresi y su historia con México: el recuerdo con Hugo Sánchez y sus adjetivos particulares

El defensa italiano perdió la vida a los 66 años y el mundo del futbol lo recuerda con enorme gratitud e historias inolvidables.

El futbol mundial llora la partida de Franco Baresi, histórico capitán del AC Milan que falleció este viernes a los 66 años debido a un nódulo pulmonar. Considerado uno de los defensores más grandes de todos los tiempos, el ídolo italiano cosechó tres Copas de Europa y seis títulos de Serie A en sus 20 temporadas como profesional. Su gloriosa trayectoria conservó además una conexión particular con México a través de una histórica rivalidad.

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La historia que vivió Franco Baresi con Hugo Sánchez

El cruce más emblemático entre la zaga Rossonera y el balompié azteca se dio en las semifinales de la Copa de Europa 1988-89 frente al Real Madrid. En aquella mítica serie, el delantero Hugo Sánchez logró convertirle en el duelo de ida disputado en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, la revancha en San Siro terminó con un lapidario 5-0 a favor del conjunto italiano que sirvió como plataforma para la posterior consagración continental del cuadro de Arrigo Sacchi.

A pesar de aquella dura eliminación, el respeto entre ambas figuras permaneció intacto con el paso del tiempo. Dos décadas después de sus batallas europeas, el histórico defensor visitó la Ciudad de México y dedicó unas palabras al por entonces entrenador de la Selección Mexicana: “Conozco bien a Hugo Sánchez, era un jugador peligroso, difícil y ahora me da mucho gusto que sea el entrenador de la Selección Mexicana”.

Franco Baresi marcó la historia del futbol mundial. (GETTY IMAGES)

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Aquel reconocimiento mutuo ya se había sellado el 28 de octubre de 1997, cuando el artillero mexicano integró el plantel de estrellas mundiales en el partido de despedida del zaguero en San Siro. En aquella jornada inolvidable, Baresi compartió cancha junto a referentes como Romario, Fernando Hierro y Zico en una emotiva fiesta donde el club Rossonero retiró la mítica camiseta número 6 en su honor.

Con 719 partidos disputados en un solo club y la cinta de capitán como emblema, el referente italiano deja un legado imborrable en el deporte continental. Tras fallar un penalti en la final del Mundial Estados Unidos 1994, el propio futbolista admitió años después: “No se puede borrar, es parte de mi historia”. Hoy el mundo del balón despide a un líder absoluto que combinó la fiereza defensiva con el máximo respeto hacia sus rivales.

En síntesis

El legendario exfutbolista italiano Franco Baresi falleció este viernes a los 66 años.

falleció este viernes a los 66 años. El defensa completó toda su carrera profesional con 719 partidos en el AC Milan.

en el AC Milan. El histórico zaguero conquistó tres Copas de Europa durante sus 20 temporadas activas.