La IA predijo quién será el campeón de Premier League, LaLiga, Serie A, Ligue 1 y Bundesliga

La temporada 2026-27 está cerca de comenzar y la Inteligencia Artificial ya tiene a sus candidatos.

Los equipos más importantes de Europa ya están disputando sus primeros amistosos de pretemporada. Todos los campeonatos comenzarán en agosto y clubes como Real Madrid, Chelsea o Bayern Múnich siguen trabajando en la puesta a punto de cara a la campaña 2026-27.

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Arsenal, Barcelona, Inter, PSG y el propio Bayern fueron los últimos campeones en las cinco ligas más importantes del Viejo Continente (Premier League, LaLiga, Serie A, Ligue 1 y Bundesliga). Ahora bien, a orillas de una nueva temporada, en Bolavip le consultamos a la Inteligencia Artificial por sus candidatos.

Los próximos campeones de las 5 ligas principales de Europa, según la IA

Premier League: El Arsenal y el Manchester City acapararon los focos, pero esta temporada es del Liverpool. Después del período de transición post-Klopp, el proyecto ya ha madurado al 100%. Jugadores como Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai y las nuevas incorporaciones han alcanzado su pico de rendimiento. Sin la presión de ser los favoritos absolutos desde el día uno, van a aprovechar el desgaste de sus rivales para llevarse la liga con un futbol mucho más pragmático pero letal.

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LaLiga: Es hora del contragolpe blanco. Después de que el Barcelona de los jóvenes se llevara los elogios, el Real Madrid llega herido en su orgullo. Con un Kylian Mbappé ya totalmente adaptado, un Jude Bellingham asumiendo la capitanía moral del equipo y Vinícius Jr. en el mejor momento de su carrera, el potencial ofensivo va a ser simplemente inasumible para el resto. Será una temporada de revancha donde aplastarán a base de pegada y transiciones rápidas.

Serie A: Se acabó la tiranía del Inter de Milán. La Serie A siempre nos regala alternancia, y el proyecto entrará en su fase de madurez perfecta. Juventus ha estado reconstruyendo su mediocampo y defensa durante los últimos dos años, y para esta 2026-27, esa solidez táctica va a secar a la liga. Con un delantero centro en racha y una zaga que volverá a ser un muro infranqueable, ganarán el Scudetto ganando el 80% de sus partidos por 1-0 o 2-0.

Bundesliga: Bayern Múnich, tras recuperar su trono con una temporada arrolladora de 122 goles, no muestra señales de querer aflojar el paso. La profundidad de su plantilla y su poderío económico los sitúan muy por encima del Bayer Leverkusen o del Borussia Dortmund. El gigante bávaro es sinónimo de monopolio en Alemania y tienen todo para iniciar una nueva racha de títulos consecutivos.

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Ligue 1: En Francia, el escenario es el mismo de los últimos años: el PSG no tiene un rival que pueda sostenerle el ritmo durante 34 jornadas. Luis Enrique ha logrado armar un equipo más coral tras la salida de Mbappé, y con figuras como Khvicha Kvaratskhelia marcando la diferencia, el club parisino es el favorito indiscutido para conseguir su 15º título de liga. La brecha financiera y de talento con equipos como el Mónaco, Marsella o Lens sigue siendo demasiado grande.

¿Cuándo comienzas las principales ligas de Europa?