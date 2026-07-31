El caso que impacta a la NBA y podría detener la carrera de Kawhi Leonard por antiguas investigaciones

Una de las máximas estrellas de la liga debe resolver cuestiones sobre supuestos pagos ilegales recibidos antes de continuar su camino.

La NBA atraviesa momentos de máxima tensión administrativa tras el estallido de un escándalo de enorme magnitud que salpica a una de sus figuras más emblemáticas. Los Toronto Raptors congelaron de forma indefinida el traspaso acordado con Los Angeles Clippers por Kawhi Leonard hasta que las autoridades de la liga resuelvan las investigaciones en curso.

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El conflicto se centra en las acusaciones contra los Clippers y su propietario Steve Ballmer por presuntos pagos irregulares fuera de los márgenes salariales permitidos. La franquicia habría facilitado un contrato de patrocinio paralelo por 28 millones de dólares con la empresa Aspiration para garantizar la permanencia del alero sin violar los límites económicos de la competición.

Qué sucede con Kawhi Leonard y por qué no se resuelve su futuro

Según el convenio colectivo de la liga, las sanciones por estas infracciones contemplan multas millonarias, pérdida de selecciones del draft, la anulación de contratos e inclusos suspensiones para los involucrados. Esta situación paralizó por completo el ambicioso intercambio pactado el pasado 30 de junio, en el que los Raptors enviaron a Brandon Ingram y Gradey Dick a cambio de la estrella. Nueve días después del anuncio oficial, la NBA notificó a Toronto que asumiría el riesgo de cualquier sanción deportiva si la figura resultaba culpable tras la resolución del expediente.

Kawhi Leonard se encuentra bajo investigación por la NBA. (GETTY IMAGES)

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Ante esta advertencia, la franquicia canadiense prefirió suspender la operación y poner en pausa el traspaso de manera preventiva. El estancamiento del acuerdo amenaza con dejar al dos veces MVP de las Finales en una posición sumamente delicada a sus 35 años de edad. De prolongarse la investigación bajo la gestión del comisionado Adam Silver, el basquetbolista permanecería sin poder vestir la camiseta de ninguna franquicia durante un periodo prolongado.

El desenlace de esta controversia condicionará la segunda etapa del alero en tierras canadienses, donde conquistó el anillo de campeón durante la temporada 2019. Aunque ambas instituciones manifestaron la intención de concretar la transacción en el futuro, los Raptors no están dispuestos a asumir las consecuencias de las irregularidades cometidas en Los Ángeles.

En síntesis

Los Toronto Raptors congelaron el traspaso acordado del alero Kawhi Leonard de forma indefinida.

de forma indefinida. Los Clippers enfrentan acusaciones por presuntos pagos irregulares de 28 millones de dólares .

. La NBA paralizó el intercambio pactado originalmente el pasado 30 de junio.