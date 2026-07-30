El defensor de Las Águilas rompió el silencio luego de las duras críticas que recibió por parte de la afición en los últimos meses.

El América que conquistó el histórico tricampeonato ya parece haber quedado atrás. Aquel equipo que dominó el futbol mexicano sufrió varios cambios en los últimos meses y todo indica que repetir una etapa tan exitosa será una tarea muy complicada para Las Águilas.

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La salida de André Jardine marcó el final de un ciclo inolvidable en Coapa. Ahora, la directiva apostó por un nuevo proyecto encabezado por Guillermo Almada, quien asumió el desafío de mantener al club como protagonista y volver a pelear por los títulos más importantes.

En medio de esa reestructuración, varios futbolistas quedaron bajo la lupa por el rendimiento que mostraron durante los últimos torneos. Uno de los más cuestionados por la afición ha sido Kevin Álvarez, quien pasó de ser una pieza importante del equipo a recibir constantes críticas por su nivel dentro del campo.

Desde hace tiempo, un sector de la afición incluso pide la salida del lateral derecho, al considerar que no logró recuperar la versión que lo llevó a consolidarse como uno de los mejores en su posición. Sin embargo, el defensor decidió romper el silencio y responder a todos los cuestionamientos.

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Kevin Álvarez rompió el silencio tras las críticas

En una entrevista con Claro Sports, Kevin Álvarez aseguró que muchas personas desconocen todo lo que tuvo que atravesar fuera de la cancha y explicó que ahora atraviesa un momento muy distinto, tanto en lo personal como en lo futbolístico. Además, dejó una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia André Jardine.

“La gente no sabe lo que uno vive, lo que realmente me pasó. Pero ahora que estoy bien trato de recuperar mi mejor forma. Ahora me siento más cómodo, un sistema de juego que me favorece más”, expresó el defensor, dejando en claro que confía en recuperar su mejor versión con Guillermo Almada al frente del América.

"La gente NO SABE LO QUE UNO VIVE, lo que realmente me pasó. Pero ahora que estoy bien trato de recuperar mi mejor forma. Ahora me siento más cómodo, un sistema de juego que me favorece más"



‼️EXCLUSIVA con Kevin Álvarez, jugador del América#ClaroSportsEnW pic.twitter.com/YqOEV5aKRZ — Claro Sports (@ClaroSports) July 29, 2026

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