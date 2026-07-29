El mexicano se expresó en contra de David Benavidez y la leyenda del boxeo mexicano salió a cruzarlo.

La guerra boxística entre Canelo Álvarez y David Benavidez no solo que parece no tener fin, sino que ahora sumó un nuevo capítulo en el que se sumó una protagonista a la discusión que mantienen el mexicano y el norteamericano. Tras una declaración picante de Saúl respecto al Monstruo, quien salió a respaldar al estadounidense fue su compatriota Claressa Shields.

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El cruce completo entre Canelo Álvarez y Claressa Shields

La leyenda del boxeo femenino no dejó pasar la oportunidad de respaldar a Benavidez luego de ser acusado por Canelo de no ser un mexicano real. En ese sentido, lo que afirmó Claressa es que David es tanto de México como el propio Álvarez, desestimando la opinión del tapatío sobre su acérrimo rival.

“No es mexicano. Es mexicoamericano, es diferente”, expresó Canelo en los últimos días. De ese modo, Shields escribió en su cuenta de X: “Benavídez es cien por ciento mexicano real. No me importa esa etiqueta americana que le ponen enfrente. Él es tan mexicano como Canelo Álvarez“.

David Benavidez es el rival con el que Canelo Álvarez siempre mantendrá una enemistad. (GETTY IMAGES)

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Canelo tenía todo listo para medirse con Christian Mbilli el próximo 12 de septiembre, para salir al cuadrilátero por primera vez en el año, pero el duelo ante el francés se pospuso de manera inesperada. De todas maneras, los planes fueron reconfigurados y Saúl aguarda por una nueva presentación.

Saúl informó que necesitaba tiempo para dedicarse a su familia y que no estaba en condiciones de entrenar, mientras que también confirmó que la nueva fecha de pelea es el 31 de octubre. Por último, sostuvo que se mantiene Riad como sede, aunque todavía resta por definir el lugar exacto en el que se llevará a cabo la pelea.

En síntesis

La boxeadora Claressa Shields defendió la nacionalidad mexicana de David Benavidez ante las críticas.

defendió la nacionalidad mexicana de David Benavidez ante las críticas. El pugilista Canelo Álvarez afirmó que su rival Benavidez es únicamente mexicoamericano.

afirmó que su rival Benavidez es únicamente mexicoamericano. La polémica se desató en las redes sociales tras las declaraciones del campeón tapatío.