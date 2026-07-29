Mientras todos estaban atentos al All-Star Game, un nuevo jugador fue oficializado como baja en Toluca y no continuará dentro del plantel profesional escarlata. Su salida era un secreto a voces pero se demoró más de la cuenta a raíz de una situación que había dilatado el anuncio a través de las plataformas de los clubes.

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Esta noche, Chapecoense confirmó la llegada de Franco Rossi como nueva incorporación para esta segunda mitad del año, donde tendría escaso lugar dentro de Toluca. El centrodelantero uruguayo disputará lo que resta del Brasileirao con su nuevo club, buscando las titularidades que no encontró en la Liga MX.

El equipo brasileño informó por medio de su cuenta oficial las condiciones de la operación. Se trata de una cesión por 18 meses, con cargo y opción de compra desde Toluca, con quien ya se lleó el acuerdo en forma escrita. Chapecoense tendrá tiempo hasta diciembre 2026 para ejercer la cláusula de compra si de ese modo lo desea.

Franco Rossi deja Toluca por Chapecoense [Foto: Getty]

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Bolavip había anticipado hace semanas el arreglo para la salida de Franco Rossi de Toluca a Chapecoense en calidad de préstamo. Sin embargo, el retraso en la oficialización tuvo que ver con que no había superado las pruebas médicas iniciales. En ese momento se había enfriado todo, pero finalmente se resolvió y sí fichará en el equipo.

Para poder solucionar esa problemática que había estancado la operación, el club del Brasileirao y el agente de Franco Rossi llegaron a un acuerdo para modificar el contrato. Se incluyeron cláusulas por productividad, para que el delantero posea un sueldo base con ingresos adicionales a medida que fuese jugando y cumpliendo objetivos.

La decisión de la partida de Franco Rossi se produjo luego de una conversación con el entrenador, donde Antonio Mohamed le comunicó que no tendría tantos minutos este semestre. Tras no funcionar lo del uruguayo como sustituto para Paulinho, Toluca fichó… a otro uruguayo: Federico Viñas, que será anunciado en las próximas horas. ¿Ese sí rendirá?

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El anuncio oficial de Chapecoense sobre el futbolista de Toluca: