¿Cuánto dinero obtuvo Joshua Van por ganar su pelea vs. Alexandre Pantoja en UFC 331?

Conoce la fortuna que se llevó a casa el campeón de las 125 libras de la UFC.

El ser parte de un evento estelar de la UFC, no solamente significa que como artista marcial se llegó a un nivel en el que la compañía decide reconocer de excelente manera el trabajo hecho, porque considera a los luchadores listos para dar el espectáculo que espera el público, sino que también les sirve a los protagonistas para realizar grandes diferencias económicas que no se obtienen en otro momento de la carrera.

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En el caso de Joshua Van, protagonizó la contienda estelar de UFC 331 este sábado 19 de septiembre en Los Ángeles y eso le otorgó la posibilidad de ser visto por el mundo de los aficionados de las artes marciales mixtas y del deporte en general, pero también el saber que tenía una ganancia millonaria asegurada independientemente del resultado final.

Dentro del octágono, la victoria quedó en manos de Van por la vía de la decisión unánime para retener su cinturón del peso mosca, por lo que se fue completamente satisfecho al saber que fue recompensado de gran manera por haber sido la máxima figura de la velada en territorio californiano.

La fortuna que se llevó Joshua Van de su pelea vs. Alexandre Pantoja

Por parte del flamante monarca de las 125 libras, la suma que se llevó fue de aproximadamente medio millón de dólares. Su sólida actuación ante un rival de peso le permitió abrochar el cheque más importante en lo que va de su carrera profesional dentro de la compañía.

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Para el campeón, las ganancias se repartieron entre lo acordado previamente con la organización, el porcentaje correspondiente a la venta de entradas en el recinto y la bolsa derivada de los PPV (usuarios que pagan por ver el evento a través de las transmisiones oficiales).

En síntesis